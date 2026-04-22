Астронавты на МКС получили новые ноутбуки — с Nvidia RTX Pro Blackwell и 128 Гбайт DDR5

Даже американским астронавтам на МКС приходится время от времени обновлять свои ноутбуки — новые компьютеры уже начал распаковывать экипаж 74-й экспедиции, которому ещё с октября минувшего года начали отправлять свежие HP ZBook Fury G9 на смену устаревшим G2.

В минувшую пятницу экипаж провёл совещание, на котором обсуждались планы «сначала заменить сетевые серверы, а затем активировать новые, более мощные ноутбуки». «Программа Международной космической станции выбрала HP ZBook G9 Mobile Workstation в качестве нового ноутбука для космической станции», — заявил ресурсу The Verge представитель NASA Джошуа Финч (Joshua Finch).

Речь идёт о спецверсии корпоративной модели HP ZBook Fury G9 с процессором Intel Core Ultra 9 vPro HX, видеокартой Nvidia RTX Pro Blackwell, 128 Гбайт оперативной памяти DDR5 и четырьмя твердотельными накопителями NVMe по 2 Тбайт. Для работы на МКС потребовался также особый адаптер питания. «МКС работает преимущественно на постоянном токе, а значит, стандартные зарядные устройства переменного тока, которые используются дома и в офисах на Земле, там просто не будут работать. Мобильные рабочие станции G9 включают специально разработанный адаптер переменного и постоянного тока, который работает как на МКС, так и на Земле», — рассказали в HP.

Первую партию новых ноутбуков отправили на МКС ещё в октябре 2025 года, уже тогда положив начало процессу модернизации компьютерной техники на орбите — и только сейчас 74 экспедиция приступила к их распаковке. В данный момент на объекте используются более сотни рабочих станций HP и принтеры того же производителя, также адаптированные для работы в условиях микрогравитации. Новые HP ZBook Fury G9 — это уже «третье поколение вычислительных платформ HP на борту».

Теги: мкс, ноутбук, hp
