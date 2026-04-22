Xiaomi представила обновлённые ноутбуки Redmi Book Pro 14 и 16 с чипами вплоть до Intel Core Ultra X7

Компания Xiaomi представила обновлённые версии ноутбуков Redmi Book 14 Pro (2026) и Redmi Book Pro 16 (2026). Обе новинки обеспечат высокую производительность при выполнении ИИ-задач, а также эффективное охлаждение внутренних компонентов и интеграцию в экосистему HyperOS.

Book Pro 14 и Book Pro 16 отличаются размером и разрешением экрана, но сохраняют схожие стандарты качества. В Book Pro 16 используется 16-дюймовая панель с поддержкой разрешения 3200 × 2000 пикселей (3,2K) и частотой обновления 165 Гц. Задействована панель с пиковой яркостью 500 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Book Pro 14 разработчики оснастили 14-дюймовой панелью с поддержкой разрешения 2880 × 1800 пикселей (2,8K), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 500 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Оба ноутбука получили поддержку ИИ-функции регулировки яркости экрана в зависимости от окружающего освещения и характера использования устройства.

Разработчики оснастили ноутбуки процессорами Intel Core Ultra третьего поколения. Доступны варианты с Core Ultra 5 325, Core Ultra 5 338H и Core Ultra X7 358H в сочетании со встроенной графикой Intel Arc B390. Платформа обеспечивает до 180 TOPS вычислительной мощности в задачах ИИ, объединяя возможности CPU, GPU и NPU. Производительность графического процессора составляет 122 TOPS, а нейронного сопроцессора — 50 TOPS. Возможна установка до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x в двухканальном режиме и твердотельного накопителя PCIe 4.0 ёмкостью до 1 Тбайт. В конструкции предусмотрен слот расширения M.2 для дополнительного накопителя.

В новых ноутбуках используется фирменная система охлаждения Xiaomi Hurricane Cooling System, которая объединяет пару 12-вольтных вентиляторов с длинными и короткими лопастями, две тепловые трубки (D6 + D8) и пластину для рассеивания тепла, ставшую на 40 % больше по сравнению с той, что использовалась в ноутбуках предыдущего поколения. Источником питания в Book Pro 14 служит батарея на 92 Вт·ч (обеспечивает до 20,5 часа автономной работы), а в Book Pro 16 — на 99 Вт·ч (обеспечивает до 30,4 часа воспроизведения видео с локального накопителя). Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 100 Вт и обратная зарядка мощностью до 90 Вт.

Оба ноутбука выполнены в тонком металлическом корпусе с премиальной отделкой и 180-градусным шарнирным механизмом. Более компактный Book Pro 14 весит 1,48 кг, а Book Pro 16 — 1,88 кг. При этом толщина корпуса обеих моделей составляет около 15,9 мм.

Большое внимание разработчики уделили функциям на базе искусственного интеллекта. Производительность ИИ регулируется с помощью интеллектуальных режимов, которые автоматически переключаются между шестью уровнями производительности в зависимости от сценариев использования и уровня заряда батареи. Планирование ИИ-вычислений повышает эффективность выполняемых задач за счёт балансировки энергопотребления. Оба ноутбука получили виртуального помощника Super Xiao AI, для активации которого предусмотрена отдельная клавиша. Поддерживается функция HyperOS Connect для обеспечения взаимодействия между устройствами разного форм-фактора, включая смартфоны и планшеты.

Оба ноутбука оснащены веб-камерами 1080p с поддержкой оптимизации яркости изображения на базе ИИ. Имеется сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий сниженный уровень излучения вредного для глаз синего света. Что касается доступных портов, то в конструкции предусмотрены интерфейсы Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB Type-C, два USB Type-A и 3,5-мм разъём для гарнитуры.

На данный момент оба ноутбука доступны для покупки в Китае. Их стоимость варьируется в зависимости от выбранной конфигурации. Book Pro 14 с чипом Core Ultra 5 325, 24 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ стоит около $1030, модель с чипом Core Ultra 5 338H, 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ оценена в $1170, а за вариант с Core Ultra X7 358H, 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ придётся заплатить $1390. Book Pro 16 с чипом Core Ultra 5 325, 24 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ стоит $1055, версия с Core Ultra 5 338H, 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ — $1200, а модель с Core Ultra X7 358H, 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ — $1420.