MediaTek неожиданно отменила доклад гендира Цая на Computex 2026 — в этом усмотрели намёк на совместный анонс с Nvidia

Компания MediaTek неожиданно отменила запланированный доклад главы компании Рика Цая (Rick Tsai) на предстоящей конференции Computex 2026, который должен был состояться 3 июня. Об этом сообщила организация TAITRA, отвечающая за проведение конференции. В официальном сообщении говорится, что мероприятие было отменено в связи с изменениями в расписании, без каких-либо дополнительных пояснений со стороны организатора.

«Многие из наших участников с нетерпением ждали выступления доктора Рика Цая, вице-председателя совета директоров и генерального директора компании MediaTek. Однако в связи с изменениями в расписании мы с сожалением сообщаем, что выступление доктора Цая, изначально запланированное на 3 июня, отменяется. Приносим свои искренние извинения за возможные неудобства, которые это изменение может причинить вашим планам. Мы приглашаем вас следить за выступлением дальновидных лидеров компаний Qualcomm, Marvell, Intel и NXP, а также за работой форума в этом году. Мы искренне ценим неизменный интерес и поддержку этого мероприятия со стороны мирового технологического сообщества», — сообщила TAITRA.

Из-за этого изменения презентация Nvidia, запланированная на 1 июня, станет главным событием в начале выставки Computex 2026. TAITRA уже подтвердила выступление Дженсена Хуанга (Jensen Huang) 1 июня в Музыкальном центре Тайбэя, за день до открытия выставки Computex 2026 — 2 июня. Мероприятие называется GTC Taipei, и на его странице выступление Хуанга указано перед сессиями конференции, которые пройдут со 2 по 4 июня.

Nvidia и MediaTek работают над однокристальной системой для ноутбуков на базе архитектуры Arm, которая сочетает в себе центральный и графический процессоры Nvidia. Среди ожидаемых партнёров по запуску SoC — Dell и Lenovo. Дженсен Хуанг ранее описывал проект Nvidia и MediaTek как маломощную высокопроизводительную однокристальную систему, предназначенную для компьютеров с искусственным интеллектом. По слухам, в рамках сотрудничества Nvidia и MediaTek собираются представить чипы N1 и N1X. Предположительно, указанные процессоры будут очень похожи на суперчип GB10 Blackwell, используемый в составе мини-суперкомпьютеров DGX Spark.

