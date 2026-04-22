Анонсирован смартфон Motorola Edge 70 Pro с чипом Dimensity 8500 Extreme по цене от $415

Компания Motorola представила в Индии смартфон среднего класса Motorola Edge 70 Pro с упором на производительность, качество дисплея и длительность автономной работы в сочетании с повышенной прочностью и защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP68 и IP69.

Motorola Edge 70 Pro базируется на процессоре Dimensity 8500 Extreme вместе с оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 12 Гбайт и до 256 Гбайт встроенной памяти UFS 4.1. Для отвода тепла от компонентов используется система охлаждения с испарительной камерой площадью 4600 мм2.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5200 кд/м2. Дисплей поддерживает технологию HDR10+, 10-битную глубину цвета. Сертификация Pantone подтверждает точность цветопередачи.

Для фотосъёмки смартфон предлагает 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором с поддержкой макросъёмки. Съёмку селфи и проведение видеозвонков обеспечит фронтальная 50-мегапиксельная камера с поддержкой записи видео в формате 4K. Отредактировать изображения можно с помощью ряда инструментов на основе ИИ.

Смартфон оснащён стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Его спецификации также включают поддержку 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и технологии NFC. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Motorola Edge 70 Pro работает под управлением Android 16. Компания будет поставлять обновления ОС в течение трёх лет и в течение пяти лет — обновления безопасности. Смартфон доступен в нескольких вариантах цвета, вдохновлённых палитрой Pantone, включая белый (Lily White), зелёный (Tea) и с оттенком титана (Titan).

Цена Motorola Edge 70 Pro с 8/256 Гбайт памяти составляет $415, версия с 12/256 Гбайт памяти обойдётся в $450. Продажи новинки начнутся 29 апреля.

