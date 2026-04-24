Сегодня 24 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики MSI FORGE K200 Wireless Combo — комплект...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI FORGE K200 Wireless Combo — комплект клавиатуры и мыши с высокой автономностью

Компания MSI представила комплект беспроводной периферии FORGE K200 Wireless Combo, в который входят полноразмерная клавиатура и компактная мышь. Новинка ориентирована прежде всего на повседневное использование для работы и домашние сценарии, делая ставку на простоту подключения, эргономику и длительное время автономной работы.

Подключение здесь максимально простое: используется единый USB-ресивер с радиоканалом в диапазоне 2,4 ГГц — достаточно вставить его в порт компьютера, и комплект готов к работе. Заявленная дальность — до 10 метров, чего с запасом хватает для офиса или домашнего рабочего места. При этом никаких проводов — стол остаётся чистым, а перемещаться с ноутбуком становится проще.

Клавиатура в составе FORGE K200 Wireless Combo выполнена в классическом полноразмерном формате с цифровым блоком — это удобно для работы с таблицами, цифрами и документами. В основе лежат ножничные переключатели: ход клавиш короткий и тихий, с чётким откликом, без лишнего шума при наборе текста.

Дополнительно предусмотрены горячие клавиши для управления мультимедиа и быстрых действий — например, регулировки громкости или вызова системных функций. Кроме того, клавиатура оснащена регулируемыми ножками, благодаря которым можно изменить угол наклона и подобрать более удобное положение запястий при длительном использовании.

Мышь в комплекте — симметричная, подойдёт как правшам, так и левшам. Форма корпуса ориентирована на удобство при длительном использовании — с поддержкой ладони и без выраженной усталости в руке.

Мышь получила оптический сенсор с тремя уровнями чувствительности — 1000, 1200 и 1600 DPI. Такой диапазон ориентирован на универсальное применение: от точной работы с документами до более быстрых перемещений курсора, например в играх. В конструкции предусмотрены пять кнопок, включая боковые — они позволяют, например, быстро переходить назад и вперёд в браузере.

Одной из ключевых особенностей комплекта является высокая автономность. Клавиатура способна работать до 440 часов от одного комплекта батареек AAA, тогда как мышь — до 220 часов. Такой показатель позволяет использовать устройства неделями без необходимости замены элементов питания, что особенно удобно в офисной среде.

Отдельно стоит отметить общее внимание к практичности: комплект ориентирован на минимализм и удобство в повседневной эксплуатации. Отсутствие проводов упрощает организацию рабочего пространства, а компактный USB-ресивер позволяет использовать устройства с различными системами — от стационарных ПК до ноутбуков. Поддерживаются устройства под управлением Windows 10 и более новых версий.

В итоге MSI предлагает универсальный набор без лишних усложнений: привычная раскладка, тихая клавиатура, лёгкая мышь и длительная работа от батареек. Такой комплект легко вписывается в повседневные задачи и не требует привыкания — именно то, что нужно для спокойной и продуктивной работы.

Реклама | ООО «ЭмЭсАй Компьютер» ИНН 7715777310 erid: F7NfYUJCUneTVwp9L28g

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: msi, клавиатура, мышь, периферия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
