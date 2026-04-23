Asus оценила флагманский ноутбук ROG Zephyrus Duo в заоблачные $8570

Asus открыла предварительные заказы на новую линейку игровых ноутбуков ROG Zephyrus в Тайване, представив модели Duo, G14 и G16. Устройства получили новейшие процессоры Intel и графику Nvidia 50-й серии, однако их стоимость оказалась крайне высокой для массового потребителя, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Asus

Флагманская модель Zephyrus Duo оснащена двумя 16-дюймовыми OLED-экранами и видеокартой RTX 5090 с 24 Гбайт видеопамяти, а её цена достигает 269 999 тайваньских долларов (около $8570). Более компактные версии G16 и G14 также предлагают высококачественные дисплеи и чипы Intel Core Ultra 9, но различаются конфигурациями графических ускорителей и объёмом оперативной памяти. Все ноутбуки выполнены из лёгкого алюминия и ориентированы как на геймеров, так и на создателей контента, требующих точной цветопередачи. При этом производитель отметил, что в будущем могут появиться дополнительные модификации с другими вариантами видеокарт.

Модель Zephyrus G16 предлагается в трёх версиях, которые отличаются исключительно видеокартами: RTX 5060, RTX 5070 или RTX 5070 Ti. Старшая конфигурация поддерживает до 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, тогда как младшие версии ограничены 32 Гбайт, при этом все они обладают одинаковыми характеристиками 16-дюймового OLED-дисплея с частотой обновления 240 Гц. Начальная цена на эту линейку начинается от 109 999 тайваньских долларов (около $3491), что делает её более доступной по сравнению с двухэкранным флагманом, несмотря на премиум-сегмент.

Zephyrus G14 уменьшил габариты предшественника до 14 дюймов, сохранив при этом высокую производительность благодаря видеокарте RTX 5070 Ti и тому же процессору Intel. Устройство весит всего 1,58 кг при толщине 18,3 мм и использует технологии MUX switch и Nvidia Advanced Optimus для оптимизации энергопотребления путём отключения дискретной графики в простых задачах. Стоимость этой компактной модели стартует с отметки 169,99 тыс. тайваньских долларов (примерно $5400).

Материалы по теме
Asus перестала выпускать смартфоны, но готовит большой планшет
Asus представила профессиональный монитор ProArt Display OLED PA32USD — 4K с 240 Гц, 12G-SDI, Thunderbolt 4 и встроенный колориметр
Asus подтвердила, что её платы способны работать с половинчатыми DDR5 HUDIMM
TSMC заявила о готовности освоить техпроцессы A12 и A13 в 2029 году
JEDEC анонсировала LPDDR6 с плотностью до 512 Гбайт и два новых стандарта SOCAMM2 и PIM для ЦОД
SK hynix смогла по итогам первого квартала утроить выручку и увеличить операционную прибыль в пять раз
Теги: asus, ноутбуки
Apple исправила уязвимость iOS 26, позволившую ФБР читать удалённые сообщения
«Есть и хорошая новость»: Ubisoft отреагировала на новую утечку Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Россияне купили рекордное число роутеров — особенно популярны модели с расширенными настройками
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы
Утечка: кадры со съёмок экранизации Elden Ring поразили фанатов достоверностью 2 ч.
ИИ-ассистент Google Gemini начал делать заметки, сводки и стенограммы не только во встречах Google Meet 4 ч.
Microsoft объявила о партнёрстве между Xbox и Discord, но скрыла детали 14 ч.
Google начала рекламировать поумневшую Apple Siri — в её основу ляжет ИИ Gemini 14 ч.
Tides of Tomorrow уже в продаже: асинхронное приключение от авторов Road 96, где игрок расплачивается за ошибки своих предшественников 14 ч.
Tencent и Alibaba готовы инвестировать в DeepSeek — стартап уже оценивается в более чем $20 млрд 16 ч.
В Steam и на консолях стартовала закрытая «бета» амбициозного ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — 35 минут геймплея 18 ч.
Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера» 18 ч.
«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта 19 ч.
Паранормальный экшен Control теперь доступен на iPhone и iPad — с переработанным управлением и не только 20 ч.
Россияне начали запасаться приставками к выходу GTA VI — продажи подскочили на 22 % 49 мин.
Большой ящик на колёсах: Humble Robotics представил беспилотный грузовик без кабины с запасом хода в 320 км 50 мин.
Anthropic обогнала OpenAI — по оценке на вторичном рынке акций, которая взлетела до $1 трлн за три месяца 52 мин.
Маск обещал полный автопилот всем Tesla с 2016 года — теперь им нужен апгрейд «железа» на особых микрофабриках 53 мин.
Американцы потребовали от Nintendo вернуть им то, что они переплатили из-за трамповских пошлин 2 ч.
У Apple закончились запасы даже базовых Mac mini с чипом M4 и 16 Гбайт оперативной памяти 2 ч.
Стали известны цены на телевизоры LG Micro RGB evo — от $5000 за 75-дюймовую модель 2 ч.
Asus оценила флагманский ноутбук ROG Zephyrus Duo в заоблачные $8570 2 ч.
Мегафабрика Terafab Илона Маска будет выпускать чипы по ангстремному техпроцессу Intel 14A 2 ч.
Как на Татуине: индийская Uravu будет добывать питьевую воду из воздуха с помощью «мусорного» тепла ЦОД 2 ч.