Asus оценила флагманский ноутбук ROG Zephyrus Duo в заоблачные $8570

Asus открыла предварительные заказы на новую линейку игровых ноутбуков ROG Zephyrus в Тайване, представив модели Duo, G14 и G16. Устройства получили новейшие процессоры Intel и графику Nvidia 50-й серии, однако их стоимость оказалась крайне высокой для массового потребителя, сообщает TechPowerUp.

Флагманская модель Zephyrus Duo оснащена двумя 16-дюймовыми OLED-экранами и видеокартой RTX 5090 с 24 Гбайт видеопамяти, а её цена достигает 269 999 тайваньских долларов (около $8570). Более компактные версии G16 и G14 также предлагают высококачественные дисплеи и чипы Intel Core Ultra 9, но различаются конфигурациями графических ускорителей и объёмом оперативной памяти. Все ноутбуки выполнены из лёгкого алюминия и ориентированы как на геймеров, так и на создателей контента, требующих точной цветопередачи. При этом производитель отметил, что в будущем могут появиться дополнительные модификации с другими вариантами видеокарт.

Модель Zephyrus G16 предлагается в трёх версиях, которые отличаются исключительно видеокартами: RTX 5060, RTX 5070 или RTX 5070 Ti. Старшая конфигурация поддерживает до 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, тогда как младшие версии ограничены 32 Гбайт, при этом все они обладают одинаковыми характеристиками 16-дюймового OLED-дисплея с частотой обновления 240 Гц. Начальная цена на эту линейку начинается от 109 999 тайваньских долларов (около $3491), что делает её более доступной по сравнению с двухэкранным флагманом, несмотря на премиум-сегмент.

Zephyrus G14 уменьшил габариты предшественника до 14 дюймов, сохранив при этом высокую производительность благодаря видеокарте RTX 5070 Ti и тому же процессору Intel. Устройство весит всего 1,58 кг при толщине 18,3 мм и использует технологии MUX switch и Nvidia Advanced Optimus для оптимизации энергопотребления путём отключения дискретной графики в простых задачах. Стоимость этой компактной модели стартует с отметки 169,99 тыс. тайваньских долларов (примерно $5400).