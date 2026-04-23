Honor представила мощный игровой ноутбук Win H9 с шестёркой вентиляторов для тихой работы

Компания Honor представила игровой ноутбук Win H9. Система оснащена шестью вентиляторами для охлаждения дискретной видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, что означает, что даже во время игры ноутбук будет работать практически бесшумно.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Honor Win H9 нельзя назвать компактным: его толщина составляет 2,68 сантиметра, а вес — 2,38 килограмма. Однако дополнительное пространство внутри лэптопа используется для размещения особенно мощной системы охлаждения. Комбинация из двух больших вентиляторов и пяти медных тепловых трубок уже знакома по многим игровым ноутбукам конкурентов, но компания Honor добавила ещё четыре мини-вентилятора в задней части корпуса.

Это сделано для более эффективного отвода горячего воздуха из корпуса. По данным Honor, благодаря этим вентиляторам ноутбук может рассеивать на 12,5 % больше тепла. При энергопотреблении до 170 Вт Honor Win H9 работает практически бесшумно. Компания заявляет, что уровень шума от вентиляторов составляет 38 дБА, но не уточняет, с какого расстояния производились измерения. При полной нагрузке система охлаждения может рассеивать до 270 Вт тепла.

Из них максимум 140 Вт приходится на видеокарту GeForce RTX 5070 Ti, остальное потребляет процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Honor оснастила ноутбук 16-дюймовой IPS-панелью формата 16:10 с разрешением 2560 × 1600 пикселей, яркостью 500 кд/м2 и частотой обновления 300 Гц. По данным производителя, дисплей поддерживает цветовое пространство DCI-P3. Ёмкость аккумулятора ноутбука составляет 92 Вт·ч. Лэптоп оснащён портами Thunderbolt 4 (USB-C), USB-C 3.2 Gen2, тремя USB-A, одним HDMI 2.1 и LAN.

Honor Win H9 (2026) сначала поступит в продажу в Китае. Honor предлагает базовую модель с процессором Core Ultra 7 251HX, видеокартой GeForce RTX 5060, 16 Гбайт ОЗУ и твердотельным накопителем на 1 Тбайт за 11 499 юаней ($1680). Максимальная конфигурация с Core Ultra 9 290HX, видеокартой GeForce RTX 5070 Ti, 32 Гбайт ОЗУ и SSD на 1 Тбайт оценивается в 17 999 юаней ($2630). Honor пока не подтвердила, будет ли указанная новинка представлена в других странах и когда это произойдет.

Теги: honor, core ultra 200hx plus, игровой ноутбук
honor, core ultra 200hx plus, игровой ноутбук
