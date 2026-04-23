Honor представила конкурентов MacBook Air — MagicBook X14 Plus и X16 Plus с Intel Panther Lake и дисплеями 120 Гц

Компания Honor представила в Китае серию тонких и лёгких ноутбуков MagicBook X Plus 2026 года. В неё вошли модели MagicBook X14 Plus и X16 Plus. Оба устройства получили процессоры серии Intel Panther Lake. По мнению портала Notebookcheck, обе новинки могут оказаться достойными конкурентами ноутбукам MacBook Air от Apple.

В основе обеих моделей MagicBook X Plus используется процессор Intel Panther Lake среднего класса — восьмиядерный Core Ultra 5 325 (4 P-ядра и 4 E-ядра, частота P-ядер до 4,5 ГГц, NPU 50 TOPS, встроенная графика на базе четырёх ядер Xe3). Для своего формфактора ноутбуки обладают достаточной мощностью, чтобы справляться с большинством повседневных рабочих нагрузок.

Вес модели Honor MagicBook X14 Plus 2026 составляет около 1,29 кг, а её толщина — 14,99 мм. Она оснащена 14-дюймовым дисплеем с яркостью 430 кд/2, разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Вес модели MagicBook X16 Plus составляет около 1,6 кг, а толщина — 15,99 мм. Она получила 16-дюймовый дисплей с теми же показателями яркости и частоты обновления, однако поддерживает более низкое разрешение — 2560 × 1600 пикселей. По словам Honor, оба дисплея имеют 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB.

Оба устройства получили аккумуляторы на 80 Вт·ч и поддерживают быструю реверсивную зарядку мощностью 65 Вт. По словам производителя, автономность устройств составляет до 14 часов без подзарядки. Ещё одна примечательная особенность линейки ноутбуков — прочная конструкция, соответствующая стандартам IPX2 и MIL-STD 810H. Honor также отмечает, что система охлаждения ноутбуков способна обеспечить рассеивание до 50 Вт тепловой мощности.

Версию MagicBook X14 Plus с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD компания оценила в 5999 юаней (около $879). Модель с 16-дюймовым экраном и теми же характеристиками оценивается в 6199 юаней (около $908). Ожидается, что Honor вскоре представит оба этих ноутбука на мировых рынках.