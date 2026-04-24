На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, прошедшей ночью на Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X2.5 — это самое сильное событие такого рода за последние два с половиной месяца. Вспышка сопровождалась значительным выбросом плазмы, который хорошо прослеживается на снимках космических телескопов. Подобные явления относятся к числу наиболее энергичных процессов в солнечной активности и могут потенциально влиять на космическую погоду.

Источник изображения: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Несмотря на высокую мощность явления, вероятность его воздействия на Землю остается низкой. Это связано с тем, что центр вспышки находился ближе к краю солнечного диска, из-за чего основное направление выброса плазмы не было направлено на нашу планету. Учёные отмечают, что прямое попадание исключено, однако окончательные выводы о возможном краевом воздействии плазменного облака на Землю будут сделаны позже по мере анализа новых данных.

Специалисты также подчёркивают, что текущая солнечная активность остается повышенной, и в течение дня могут произойти новые сильные вспышки. Ранее, 4 февраля 2026 года, была зарегистрирована ещё более мощная вспышка класса X4.2 — мощнейшая в текущем столетии. Впрочем, пик солнечной активности в текущем цикле пройден во второй половине прошлого года и частью в начале этого года, поэтому сейчас Солнце завершает свой путь по отрезку своей максимальной активности или даже вышло на участок спада. Это не отменяет вероятность сюрпризов, но вспышки будут происходить всё реже и реже.

солнце, солнечная система, погода
