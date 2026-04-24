Анонсирован игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с СЖО, чипом Dimensity 8400 и RGB-подсветкой по цене от $376

Infinix представила ориентированный на геймеров смартфон Infinix GT 50 Pro, который приходит на смену модели Infinix GT 30 Pro, поступившей в продажу в прошлом году. Новинка получила улучшения в дизайне наряду с усовершенствованной системой охлаждения и увеличенной ёмкостью аккумулятора.

Как и предшественник, GT 50 Pro оснащён динамической RGB-подсветкой на задней панели. Она интегрирована с системой жидкостного охлаждения HydroFlow, которая, по словам производителя, является самой большой в отрасли. Система оснащена микронасосом с пьезоэлектрическим приводом и испарительной камерой площадью 6437 мм², обеспечивая оптимальное управление температурным режимом.

GT 50 Pro базируется на 4-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 8400 с частотой до 3,25 ГГц. Он работает в связке с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом до 512 Гбайт стандарта UFS 4.1.

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2644 × 1208 пикселей и адаптивной частотой обновления 30–144 Гц поддерживает пиковую яркость 4500 кд/м2, ШИМ-регулировку яркости с частотой 2304 Гц и обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Дисплей защищён от повреждений прочным стеклом Gorilla Glass 7i.

На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения (OIS) в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Также имеется 13-мегапиксельная фронтальная камера, встроенная в вырез экрана. Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) подтверждает низкую нагрузку на глаза во время игровых сессий.

В зависимости от региона продаж ёмкость батареи составляет 6500 или 6150 мА·ч. При этом заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки мощностью 30 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 10 Вт.

Также смартфон оснащён двухпозиционными боковыми триггерами с восемью точками позиционирования и десятью уровнями регулируемой чувствительности к нажатию. Помимо игр, боковые триггеры можно использовать для быстрого запуска приложений и управления уровнем масштабирования в приложении камеры. Высокое качество звука обеспечивают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Устройство работает под управлением XOS 16 на базе Android 16; при этом Infinix гарантирует предоставление обновлений операционной системы в течение трёх лет и поставку патчей безопасности в течение пяти лет.

Infinix GT 50 Pro поступит в продажу 25 апреля по цене $376 за версию с 12/256 Гбайт памяти. Стоимость модели с 12/512 Гбайт памяти составит $434.

Материалы по теме
В России начались продажи планшета Infinix XPAD 30E с 11-дюймовым дисплеем и поддержкой 4G
Infinix и Call of Duty: Mobile анонсировали партнёрский проект
Infinix представила смартфон Note 60 Ultra с дизайном от Pininfarina
Смартфоны Huawei nova 15 и 15 Pro с усовершенствованными камерами поступили в продажу в России
ЕС всё-таки разрешит несъёмные батареи в смартфонах, но будут лазейки
Анонсирован смартфон Motorola Edge 70 Pro с чипом Dimensity 8500 Extreme по цене от $415
Теги: infinix, игровой смартфон
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года
Instagram начал тестировать Instants — приложение для обмена одноразовыми фотографиями 21 мин.
Microsoft разрешила удалять Copilot с ПК, но далеко не всем 27 мин.
YouTube будет показывать рекламу в прямых эфирах, не прерывая их, но перебивая диктора 50 мин.
«Ничего нового или инновационного»: тактическая стратегия Sudden Strike 5 стартовала в Steam c рейтингом 62 % и скромным онлайном 2 ч.
Китаец разработал универсальный ключ для взлома электромобильных зарядок и не только 3 ч.
Люди боятся ИИ, но разработчикам это безразлично — гражданам всё равно придётся осваивать технологии 4 ч.
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели 4 ч.
Босс Google Cloud: генеративный ИИ уже в ответе за ваши любимые игры, просто вы об этом не знаете 4 ч.
США обвинили Китай в краже ИИ-технологий в «промышленных масштабах» — тот назвал это клеветой 5 ч.
«Ещё один шаг к мировому господству Housemarque»: критики вынесли вердикт амбициозному боевику Saros от создателей Returnal 5 ч.
Роботы вытеснят людей со складов: уже к 2030 году половина новых объектов станет безлюдной 51 мин.
Kioxia представила доступные SSD с PCIe 5.0 для массовых ПК 2 ч.
От очков до настольного робота: Apple разрабатывает продукты в шести новых категориях 2 ч.
Немцы придумали маскировку солнечных панелей с минимальной потерей КПД — под мрамор, кирпич и черепицу 3 ч.
Организация мониторинга серверной на базе контроллеров NetPing 3 ч.
Intel похвалилась снижением брака по техпроцессам Intel 4, 3 и 18A 4 ч.
Камеры Canon подорожают из-за бума ИИ — до производителя дотянулся кризис памяти, затраты подскочили 4 ч.
Geely выпустит на дороги несколько тысяч роботакси Caocao Eva Cab в следующем году 4 ч.
Tesla готовит новую версию бортового компьютера для автопилота — с удвоенным объёмом памяти 5 ч.