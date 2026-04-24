Анонсирован игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с СЖО, чипом Dimensity 8400 и RGB-подсветкой по цене от $376

Infinix представила ориентированный на геймеров смартфон Infinix GT 50 Pro, который приходит на смену модели Infinix GT 30 Pro, поступившей в продажу в прошлом году. Новинка получила улучшения в дизайне наряду с усовершенствованной системой охлаждения и увеличенной ёмкостью аккумулятора.

Как и предшественник, GT 50 Pro оснащён динамической RGB-подсветкой на задней панели. Она интегрирована с системой жидкостного охлаждения HydroFlow, которая, по словам производителя, является самой большой в отрасли. Система оснащена микронасосом с пьезоэлектрическим приводом и испарительной камерой площадью 6437 мм², обеспечивая оптимальное управление температурным режимом.

GT 50 Pro базируется на 4-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 8400 с частотой до 3,25 ГГц. Он работает в связке с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом до 512 Гбайт стандарта UFS 4.1.

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2644 × 1208 пикселей и адаптивной частотой обновления 30–144 Гц поддерживает пиковую яркость 4500 кд/м2, ШИМ-регулировку яркости с частотой 2304 Гц и обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Дисплей защищён от повреждений прочным стеклом Gorilla Glass 7i.

На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения (OIS) в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Также имеется 13-мегапиксельная фронтальная камера, встроенная в вырез экрана. Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) подтверждает низкую нагрузку на глаза во время игровых сессий.

В зависимости от региона продаж ёмкость батареи составляет 6500 или 6150 мА·ч. При этом заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки мощностью 30 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 10 Вт.

Также смартфон оснащён двухпозиционными боковыми триггерами с восемью точками позиционирования и десятью уровнями регулируемой чувствительности к нажатию. Помимо игр, боковые триггеры можно использовать для быстрого запуска приложений и управления уровнем масштабирования в приложении камеры. Высокое качество звука обеспечивают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Устройство работает под управлением XOS 16 на базе Android 16; при этом Infinix гарантирует предоставление обновлений операционной системы в течение трёх лет и поставку патчей безопасности в течение пяти лет.

Infinix GT 50 Pro поступит в продажу 25 апреля по цене $376 за версию с 12/256 Гбайт памяти. Стоимость модели с 12/512 Гбайт памяти составит $434.