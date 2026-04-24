реклама
Digma Pro представил офисные IPS-мониторы Motion — 23,8 и 27 дюймов, до QHD и 144 Гц

Российский бренд Digma Pro представил новую серию офисных мониторов Digma Pro Motion. В неё вошли три модели — S, M, L, — размером 23,8 и 27 дюймов, поддерживающие частоту обновления экрана 144 Гц.

Модели Digma Pro Motion S и Motion M оснащаются матрицами IPS с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Модель Motion L поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей. Все мониторы обладают максимальными углами обзора 178° / 178°, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1500:1 и временем отклика 5 мс. Для мониторов заявлена поддержка технологий синхронизации изображения FreeSync и G-Sync.

Экраны мониторов Digma Pro Motion оснащены антибликовым покрытием и предлагают технологии защиты зрения Flicker Free и Low Blue Light. Хотя все три монитора офисные, для них заявлена поддержка игрового режима.

Согласно техническим характеристикам, указанным на сайте Digma, в оснащение мониторов входят порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также новинки получили 3,5-мм аудиовыход и по паре колонок мощностью по 2 Вт. Подставка мониторов позволяет регулировать угол наклона дисплея.

Все мониторы уже появились в продаже. Их цены варьируются от 9000 до 14 000 рублей.

Материалы по теме
AOC выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG326UZD2 с 4K и 240 Гц
AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор 25G51F — Full HD, 180 Гц и поддержка VRR всего на $77
В продажу поступил 32-дюймовый монитор Gigabyte MO32U24 с 4K, QD-OLED и 240 Гц
Samsung создала переключаемый 2D/3D-дисплей — без очков и компромиссов
Стали известны цены на телевизоры LG Micro RGB evo — от $5000 за 75-дюймовую модель
Кинотеатр дома: TCL X11L — огромный флагманский телевизор с передовой подсветкой SQD-Mini LED
Теги: digma, ips матрица, мониторы
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года
Вопреки опасениям фанатов, в Assassin’s Creed Black Flag Resynced всё-таки будет кровь и «даже не в виде платного DLC»
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google
В США начали строить первый ядерный реактор нового поколения — за этим стоит Билл Гейтс
ОАЭ намерены перевести половину госсектора под управление агентного ИИ за два года 18 мин.
«Открыла новую главу для корейских игр»: Crimson Desert заслужила уважение премьер-министра Южной Кореи 2 ч.
Режиссёр Resident Evil Requiem засветил продажи игры на фотографии с корпоратива Capcom 4 ч.
«Готическая версия Returnal»: трейлер хоррор-шутера Luna Abyss с датой релиза вызвал у игроков конкретные ассоциации 5 ч.
«Очень рады и до сих пор ошеломлены»: продажи Clair Obscur: Expedition 33 к первой годовщине превысили 8 миллионов копий 6 ч.
«Яндекс» стал сообщать пользователям, когда их близким звонят мошенники 6 ч.
Три главных коллекционера Steam собрали на аккаунте более 40 000 игр каждый 7 ч.
Instagram начал тестировать Instants — приложение для обмена одноразовыми фотографиями 7 ч.
Microsoft разрешила удалять Copilot с ПК, но далеко не всем 7 ч.
YouTube будет показывать рекламу в прямых эфирах, не прерывая их, но перебивая диктора 8 ч.
Digma Pro представил офисные IPS-мониторы Motion — 23,8 и 27 дюймов, до QHD и 144 Гц 11 мин.
Физики создали принципиально новую камеру для охоты на нейтрино и тёмную материю 14 мин.
«Они заржавели»: модули лунной орбитальной станции NASA Lunar Gateway пришли в негодность ещё на Земле 18 мин.
CPU нужны всем, особенно ИИ: Intel шестой квартал подряд бьёт прогнозы по выручке 2 ч.
Microsoft вложит $18 млрд в ЦОД, ИИ и облака в Австралии 5 ч.
В буме финансирования термоядерных стартапов начали проступать трещины 5 ч.
Meta уволит 8 тыс. человек, чтобы вложиться в ИИ — Microsoft попросит 9 тыс. уволиться добровольно 6 ч.
Everpure (Pure Storage) пообещала повышать цены в крайнем случае, прогнозируя их рост на многие годы 6 ч.
Meta возьмёт на вооружение «десятки миллионов» Arm-ядер AWS Graviton5 7 ч.
Анонсирован игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с СЖО, чипом Dimensity 8400 и RGB-подсветкой по цене от $376 7 ч.