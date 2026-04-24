Digma Pro представил офисные IPS-мониторы Motion — 23,8 и 27 дюймов, до QHD и 144 Гц

Российский бренд Digma Pro представил новую серию офисных мониторов Digma Pro Motion. В неё вошли три модели — S, M, L, — размером 23,8 и 27 дюймов, поддерживающие частоту обновления экрана 144 Гц.

Модели Digma Pro Motion S и Motion M оснащаются матрицами IPS с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Модель Motion L поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей. Все мониторы обладают максимальными углами обзора 178° / 178°, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1500:1 и временем отклика 5 мс. Для мониторов заявлена поддержка технологий синхронизации изображения FreeSync и G-Sync.

Экраны мониторов Digma Pro Motion оснащены антибликовым покрытием и предлагают технологии защиты зрения Flicker Free и Low Blue Light. Хотя все три монитора офисные, для них заявлена поддержка игрового режима.

Согласно техническим характеристикам, указанным на сайте Digma, в оснащение мониторов входят порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также новинки получили 3,5-мм аудиовыход и по паре колонок мощностью по 2 Вт. Подставка мониторов позволяет регулировать угол наклона дисплея.

Все мониторы уже появились в продаже. Их цены варьируются от 9000 до 14 000 рублей.