Учёные впервые сделали «флюорографию» Солнечной системы — она дышит и это интересно

По решению сторон космический рентгеновский телескоп eROSITA совместной германо-российской миссии был принудительно отключён после февраля 2022 года. К счастью, с 2019 года он успел сделать четыре обзора неба, данные из которых всё ещё приносят свои научные плоды. Уникальным открытием eROSITA стало выявление эффекта «дыхания» Солнечной системы, которое даёт новые возможности для изучения солнечного ветра.

До недавнего времени мягкое рентгеновское излучение в области гелиосферы нашей системы считалось помехой для астрономических наблюдений за внегалактической средой. Это излучение возникало в результате эффекта обмена зарядами, когда заряжённые частицы солнечного ветра скрадывали электроны у нейтральных атомов во внешних слоях атмосферы нашей планеты и, в целом, в пределах гелиосферы. Этот фон снижал точность измерения параметров среды вокруг Млечного Пути. Рентгеновская обсерватория eROSITA впервые детально изучила это явление и нашла его крайне информативным.

В какой-то мере это похоже на сеанс флюорографии в рентген кабинете. По мере роста солнечной активности в 12-летнем цикле интенсивность солнечного ветра нарастает, а затем плавно спадает. Это «дыхание» чётко выделяется в данных eROSITA, собранных в период с мая по октябрь 2021 года. Заранее не имея перед собой такой цели, исследователи внезапно получили в руки наиболее полные данные о динамике солнечного ветра в масштабах всей нашей системы.

Очевидно, это новый путь для изучения космической погоды в Солнечной системе. Если люди собираются на Луну, Марс и дальше, то карта ветров — это то, что в первую очередь необходимо для дальних путешествий. Остаётся только сожалеть, что этот инструмент без дела болтается в точке Лагранжа L2, сжигая топливо для простой поддержки орбиты рядом с ней и не служит целям человечества, для которого знания не имеют или не должны иметь границ.

Теги: erosita, космический телескоп, астрономия, солнечная система
