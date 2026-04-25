Геймерский смартфон OnePlus Ace 6 Ultra с чипом MediaTek Dimensity 9500 и батареей на 8600 мА·ч представят 28 апреля

За несколько дней до анонса смартфона OnePlus Ace 6 Ultra, запланированного на 28 апреля, инсайдер Digital Chat Station опубликовал ключевые характеристики новинки, большую часть которых компания уже подтвердила. Смартфон отличается большой автономностью благодаря массивной батарее, а также защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP66/68/69/69K.

OnePlus Ace 6 Ultra получил флагманский восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9500, изготовленный по 3-нм техпроцессу. Также сообщается, что смартфон оснащён 6,78-дюймовым плоским LTPS-дисплеем от BOE с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. В дисплей встроен ультразвуковой 3D-датчик отпечатков пальцев

В отверстии в верхней части дисплея размещена 16-мегапиксельная камера. На задней панели находится основная 50-мегапиксельная камера с сенсором размером 1/1,55 дюйма, дополненная 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

В качестве источника питания используется кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 8600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Качественный звук обеспечивают два динамика. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

OnePlus подтвердила, что Ace 6 Ultra будет включать специальный сенсорный чип, разработанный для уменьшения задержки в играх. Также сообщается, что вместе со смартфоном будет представлен специальный игровой контроллер, который будет поставляться отдельно. Он представляет собой корпус для Ace 6 Ultra с четырьмя кнопками на задней панели, частотой опроса до 1000 Гц и магнитным вентилятором для охлаждения. Контроллер также оснащён эргономичными рукоятками, портом USB Type-C и встроенной антенной.

