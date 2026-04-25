Мышь с 2,25" сенсорным экраном: Turtle Beach представила Command Series MC7 за $160

Turtle Beach представила мышь Command Series MC7 со встроенным в левую часть 2,25-дюймовым сенсорным экраном — его можно использовать для регулировки чувствительности, переключения профилей, запуска макросов и управления эфирами через OBS.

Command Series MC7 оснащена оптическим сенсором Turtle Beach Owl-Eye 30K с диапазоном чувствительности от 50 до 30 000 DPI, поддержкой скорости движения до 750 дюймов в секунду и ускорения до 70g. Частота опроса при подключении по беспроводному каналу или USB составляет 8000 Гц, поддерживается подключение по Bluetooth; нажатия кнопок обрабатываются оптическими переключателями Titan с ресурсом на 150 млн нажатий.

Для сенсорного экрана предусмотрены 33 программируемые функции и пять встроенных профилей; настройка производится через приложение Swarm II. На дисплей можно подавать системную информацию, поддерживается управление прямыми трансляциями в OBS, в том числе выбор источников сигнала и отключение микрофона. На борту есть адаптивное 4D-колёсико с возможностью переключаться между пошаговой прокруткой и свободным вращением.

Время автономной работы Turtle Beach Command Series MC7 зависит от интенсивности использования экрана и подсветки. Батареи ёмкостью 1000 мА·ч хватит на 10 часов работы в полную мощность; при разрешении 8K с отключённой светодиодной и ЖК-подсветкой этот показатель можно увеличить до 15 часов. В комплекте идут два аккумулятора с поддержкой горячей замены и зарядная док-станция. Turtle Beach Command Series MC7 доступна для предзаказа за $159,99; в открытую продажу она поступит 19 июля 2026 года.