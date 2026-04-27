MSI выпустила игровой монитор MAG 275CQDF X24 — 27 дюймов, изогнутый экран и до 400 Гц всего за €200

Компания MSI расширила ассортимент своих игровых мониторов новой недорогой моделью MAG 275CQDF X24. Новинка предлагает 27-дюймовую изогнутую VA-матрицу с поддержкой двух режимов работы: 2560 × 1440 пикселей при частоте обновления 240 Гц и 1280 × 720 пикселей при частоте 400 Гц.

Монитор оценивается примерно в €200. По данным VideoCardz, он доступен в Чехии. О выпуске модели на других рынках MSI пока не сообщала. Однако новинка также отметилась на российской версии сайта компании.

Яркость экрана MAG 275CQDF X24 в режиме SDR составляет 300 кд/м2. Дисплей обладает контрастностью 5000:1, временем отклика 0,5 мс (GtG), 96-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, 96-процентным Adobe RGB и 131-процентным sRGB. Экран поддерживает отображение 10-битного цвета (8 бит + FRC). В характеристиках также указан HDR Ready, но производитель не сообщает, какой уровень VESA DisplayHDR поддерживается.

В оснащение монитора входят один разъём DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.0b и 3,5-мм аудиовыход. Полная поддержка разрешения WQHD при 240 Гц и HD при 400 Гц доступна через DisplayPort. HDMI ограничивает частоту обновления до 144 Гц в WQHD и до 288 Гц в HD.

Для монитора также заявлена поддержка технологии адаптивной синхронизации изображения, HDMI CEC и VRR для PS5 и Xbox. Подставка монитора позволяет регулировать только наклон дисплея, однако устройство оснащено креплением VESA 100 × 100 для сторонних, более эргономичных кронштейнов.

Среди игровых функций монитора заявлена Optix Scope — встроенный увеличитель прицела, активирующийся горячими клавишами и поддерживающий изменение масштаба.