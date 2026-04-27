Vivo выпустила смартфон Y600 Proс батареей на 10 200 мА·ч по цене от $300

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y600 Pro. Новинка может похвастаться очень ёмким аккумулятором на 10 200 мА·ч.

Vivo Y600 Pro получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K (2800 × 1260 пикселей), частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Экран имеет соотношение сторон 20:9, поддерживает 10-битную глубину цвета, обладает широким цветовым охватом DCI-P3 и оснащён ШИМ-регулировкой яркости с частотой 4320 Гц. Дисплей сертифицирован по стандарту Low Blue Light для защиты зрения.

В основе Vivo Y600 Pro используется восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300e с частотой до 2,5 ГГц, изготовленный по 6-нм техпроцессу. В состав чипа входит графический ускоритель Mali-G610. Устройство предлагает 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5, а также 128, 256 и 512 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1.

У Vivo Y600 Pro основная камера (она одна) использует 50-Мп датчик с оптикой f/1,8, автофокусом и электронной стабилизацией изображения. Камера предлагает ночной режим съёмки. Также заявлены портретный режим, режим панорамы и профессиональный режим. Фронтальная камера построена на базе 32-Мп сенсора с оптикой f/2,45 и фиксированным фокусом.

Смартфон оснащён массивным полутвердотельным аккумулятором ёмкостью 10 200 мА·ч, который сохраняет стабильность заряда при экстремальных температурах (от −20 °C до 40 °C). Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, полностью заряжается за 80 минут и рассчитан на срок службы до шести лет.

Для Vivo Y600 Pro заявлена защита от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69. Устройство также получило полнофункциональный модуль NFC, инфракрасный сенсор, стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, поддерживает 5G, две SIM-карты, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6. В качестве операционной системы новинка использует OriginOS 6 на базе Android 16.

Смартфон доступен в четырёх цветах: «Парящее золото», «Чёрная луна», «Глубокий синий» и «Звёздный фиолетовый». Цена устройства начинается от 2099 юаней ($306) за версию с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти. Версия с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти стоит 2299 юаней ($336). Варианты с 8 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти, а также с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти оцениваются в 2599 юаней ($379). В максимальной конфигурации с 12/512 Гбайт памяти смартфон оценивается в 2899 юаней ($423). Предзаказы на устройство в Китае уже принимаются. Продажи начнутся 5 мая.