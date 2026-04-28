Valve отложила запуск Steam Machine и Steam Frame из-за дефицита памяти

На этой неделе компания Valve, наконец, объявила о начале продаж контроллера Steam Controller. Изначально вендор также планировал анонсировать начало продаж игровой консоли Steam Machine и VR-гарнитуры Steam Frame. Однако этого не произошло из-за продолжающегося глобального дефицита чипов памяти и волатильности цен, которые преследуют индустрию компьютерного оборудования последние месяцы.

В конечном счёте Valve приняла решение анонсировать начало продаж Steam Controller отдельно от других новинок. В недавнем интервью для Polygon инженер Valve по аппаратным продуктам Стив Кардинали (Steve Cardinali) подтвердил, что запуск Steam Machine и Steam Frame отложен из-за дефицита чипов памяти. «В этом устройстве нет оперативной памяти, и его запуск в производство для нас не так сложен. Мы готовы к этому. Мы хотели накопить достаточный запас, чтобы удовлетворить спрос на старте продаж. Но вполне возможно, что спрос на него значительно превысит наши ожидания», — считает Кардинали.

Он также объяснил, что никогда не существовало жёсткого условия, согласно которому Steam Controller, Steam Machine и Steam Frame должны были выйти на рынок одновременно. При этом он уточнил, что Valve не планировала начинать продажи контроллера раньше игровой консоли. Кардинали говорит, что Steam Controller и Steam Machine — «созданная на небесах пара», поэтому имеет смысл попытаться запустить их примерно в одно время.

По словам отраслевого инсайдера Бреда Линча (Brad Lynch), Steam Machine страдает от дефицита чипов памяти сильнее, чем Steam Frame. Это связано с тем, что в устройстве используются чипы памяти, распаянные на материнской плате, а также съёмные планки памяти, поставки которых, по всей видимости, не так ограничены. Вероятно, если ситуация с чипами памяти не изменится, то Valve запустит Steam Frame раньше Steam Machine.