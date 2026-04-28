Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Valve отложила запуск Steam Machine и Steam Frame из-за дефицита памяти

На этой неделе компания Valve, наконец, объявила о начале продаж контроллера Steam Controller. Изначально вендор также планировал анонсировать начало продаж игровой консоли Steam Machine и VR-гарнитуры Steam Frame. Однако этого не произошло из-за продолжающегося глобального дефицита чипов памяти и волатильности цен, которые преследуют индустрию компьютерного оборудования последние месяцы.

Источник изображения: techpowerup.com

В конечном счёте Valve приняла решение анонсировать начало продаж Steam Controller отдельно от других новинок. В недавнем интервью для Polygon инженер Valve по аппаратным продуктам Стив Кардинали (Steve Cardinali) подтвердил, что запуск Steam Machine и Steam Frame отложен из-за дефицита чипов памяти. «В этом устройстве нет оперативной памяти, и его запуск в производство для нас не так сложен. Мы готовы к этому. Мы хотели накопить достаточный запас, чтобы удовлетворить спрос на старте продаж. Но вполне возможно, что спрос на него значительно превысит наши ожидания», — считает Кардинали.

Он также объяснил, что никогда не существовало жёсткого условия, согласно которому Steam Controller, Steam Machine и Steam Frame должны были выйти на рынок одновременно. При этом он уточнил, что Valve не планировала начинать продажи контроллера раньше игровой консоли. Кардинали говорит, что Steam Controller и Steam Machine — «созданная на небесах пара», поэтому имеет смысл попытаться запустить их примерно в одно время.

По словам отраслевого инсайдера Бреда Линча (Brad Lynch), Steam Machine страдает от дефицита чипов памяти сильнее, чем Steam Frame. Это связано с тем, что в устройстве используются чипы памяти, распаянные на материнской плате, а также съёмные планки памяти, поставки которых, по всей видимости, не так ограничены. Вероятно, если ситуация с чипами памяти не изменится, то Valve запустит Steam Frame раньше Steam Machine.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: steam machine, steam controller, steam frame
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
