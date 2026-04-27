Valve объявила старт продаж Steam Controller — геймпад действительно оценили в $99

Компания Valve официально сообщила, что продажи контроллера Steam Controller начнутся 4 мая. Стоимость устройства составляет $99 в США, €99 в странах Евросоюза, £85 в Великобритании, 149 канадских долларов в Канаде и 149 австралийских долларов в Австралии. Иными словами, речь идёт о настоящем глобальном запуске.

Valve разработала Steam Controller в качестве универсального игрового манипулятора для экосистемы Steam. Он поддерживает ПК, ноутбуки, портативные приставки Steam Deck, домашнюю консоль Steam Machine, а также VR-гарнитуру Steam Frame.

Ключевыми особенностями Steam Controller являются сенсорные панели (трекпады), заменяющие мышь. По словам Valve, трекпады на Steam Controller обеспечивают огромную гибкость в играх, особенно благодаря возможности заменить мышь в таких проектах. Они очень точные и настраиваемые, что позволяет подобрать оптимальный вариант как для уютной головоломки, так и для соревновательного шутера. Кроме того, Steam Controller оснащён двумя полноразмерными магнитными стиками (TMR) с ёмкостными датчиками, имеет четыре вибромотора и гироскоп.

Также Valve отмечает у новинки поддержку функции Grip Sense. Она использует ёмкостные сенсорные датчики, чтобы определять, держите ли вы контроллер в руках. В каждой рукоятке Steam Controller есть по одному датчику. В первую очередь они нужны для быстрого включения и выключения гироскопа, чтобы вы могли вернуть контроллер в исходное положение, когда окажетесь на краю зоны комфорта. Это похоже на ситуацию, когда вы доходите до края коврика для мыши и берёте её в руки, чтобы вернуть в центр.

Функцию Grip Sense можно настроить по своему усмотрению, как и любую другую кнопку. Valve отмечает, что с её помощью можно запрограммировать открытие меню, прокрутку списка оружия и даже приостановку игры, когда контроллер кладётся на стол. Четыре дополнительные кнопки Grip Buttons, расположенные в задней части контроллера, также можно запрограммировать на любые задачи. Valve отмечает, что они особенно полезны при назначении на ABXY-управление: вам никогда не придётся отрывать большой палец от правого стика или тачпада, что позволит всегда сохранять точность управления и скорость реакции.

По своему усмотрению Steam Controller можно настроить в приложении Steam Input Configurator. По словам Valve, на старте продаж для Steam Controller будут доступны предустановленные конфигурации управления для тысяч игр. Они созданы при поддержке сообщества Steam Deck. Также можно будет создать свою конфигурацию и поделиться ею.

В комплект поставки контроллера входит магнитная шайба Steam Controller Puck, служащая в качестве док-станции для подзарядки и беспроводного подключения.