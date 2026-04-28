Logitech представила G512 X — игровую клавиатуру с механическими и аналоговыми свитчами

Logitech представила флагманскую игровую клавиатуру G512 X, которую выделяет передовая конструкция, поддерживающая как механические, так и аналоговые переключатели, причём с возможностью их быстрой горячей замены. Цена вопроса — от $180.

Источник изображений: Logitech

В стандартной комплектации каждая клавиша оснащается колпачками из PBT-пластика и использует один из механических переключателей Logitech MX. На наиболее важные кнопки, такие как WASD, можно установить аналоговые переключатели — в комплекте идут девять штук магнитных Gateron KS-20. В сочетании с 39 переключателями на основе туннельного магнитосопротивления (TMR) пользователи могут настраивать быстрые триггеры и схемы многоточечного срабатывания, есть пять колец для настройки SAPP (Second Action Pressure Point). К сожалению, TMR-переключатели размещаются только на левой стороне клавиатуры, поэтому нестандартные сочетания клавиш могут и не сработать.

Важным аспектом для профессиональных игроков стала частота опроса 8000 Гц, то есть время отклика составляет всего 0,125 мс. На корпусе размещены две ручки-регулятора, имеются предустановленные игровые режимы и RGB-подсветка — и всё это настраивается в приложении Logitech G Hub. Регулируемые ножки позволяют оперативно извлекать и колпачки клавиш, и переключатели; есть даже отсек для девяти комплектных магнитных аналоговых и пяти колец SAPP. Дополнительно к Logitech G512 X можно приобрести подставку для запястий, которая улучшит эффект RGB-подсветки.

Вариант Logitech G512 X с 75 % раскладки оценён в $180, а за версию с 98 % раскладки придётся подготовить $200; беспроводной версии клавиатуры не предусмотрено. Заказ на сайте производителя может оформить уже сегодня, в широкую розницу клавиатура Logitech G512 X поступит 2 мая.

Теги: logitech, клавиатура, механическая клавиатура
