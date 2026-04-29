Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Google TV получит новые ИИ-функции, а на...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts

Начиная с этого лета, Google TV начнёт для пользователей из США добавлять YouTube Shorts в раздел «Для вас». По словам Google, эта «персонализированная лента коротких видеороликов» в конечном итоге выйдет за рамки Shorts. Instagram теперь доступен на Google TV, и Reels кажутся очевидным кандидатом на добавление. Обновления Google TV также добавят на платформу дополнительные функции искусственного интеллекта.

Источник изображений: 9to5google.com

На Google TV появятся ИИ-функции редактирования изображений Nano Banana и Veo для создания новых видеороликов прямо на экране телевизора. Обе функции будут доступны через кнопку «Создать» на вкладке Gemini. Развёртывание начинается уже сегодня на телевизорах TCL с поддержкой Gemini в США и позже распространится на другие устройства.

«Фотографии Google» также получат несколько новых возможностей на Google TV. Компания обещает улучшенный поиск через Gemini и возможность использовать инструмент Remix для редактирования фотографий прямо на большом экране телевизора. В «Фотографиях Google» для Google TV также появятся динамические слайд-шоу с возможностью выбора специальных рамок и фонов. Сначала эта функция будет доступна на устройствах с поддержкой Gemini в США, но позже появится и на устройствах Google TV по всему миру.

«Когда вы не смотрите потоковое видео или не занимаетесь творчеством, вы можете превратить свой телевизор в прекрасную галерею ваших лучших моментов. Просто превратите любой альбом Google Photos в динамическое слайд-шоу, чтобы просматривать свои фотографии в потрясающих коллажах и цветах. Для начала перейдите в настройки заставки в разделе “Быстрые настройки” и выберите Google Photos в качестве источника», — говорится в блоге Google.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
google tv, youtube shorts, фотографии, слайд-шоу
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
