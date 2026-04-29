Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации

Microsoft добавила в одну из недавно выпущенных предварительных сборок Windows 11 обновлённое приложение «Часы». В нём появилась функция «Фокус», более глубокая интеграция с «Задачами», оптимизированный интерфейс, аналитика сеансов фокусировки и дополнительные настройки. Также есть ссылки на ИИ-функции, но пока непонятно, будут ли они реализованы в финальной версии продукта.

Источник изображений: windowslatest.com

Разработчик Густав Монс (Gustave Monce) считает, что новое приложение «Часы» получит функции на базе ИИ, работающие за счёт нейронного сопроцессора NPU, который есть в новых процессорах. Такой подход позволит открыть доступ к новым функциям, таким как «Аналитика». Однако на данном этапе в тестовой версии приложения есть лишь специальная страница NPU, которая используется для отладки.

Приложение «Часы» с функцией «Фокус» обычно используют люди, которые стремятся отслеживать свою продуктивность, поскольку этот инструмент позволяет запускать сеансы фокусировки. В обновлённом приложения эта функция становится более продвинутой и напоминает некоторые сторонние продукты. Однако сейчас этот инструмент находится на ранней стадии разработки, и многие опции в тестовой версии являются просто заглушками.

В тестовой версии обновлённого приложения «Часы» сразу бросается в глаза обновлённый дизайн интерфейса со скруглёнными углами и другими элементами, придающими более современный облик. Несмотря на минималистичный дизайн, разработчики добавили больше опций, включая возможность воспроизведения музыки, регулировки её громкости и добавления фонового изображения. Музыку можно проигрывать независимо от того, активен сеанс фокусировки или нет. Опция смены фонового изображения пока не работает, как и некоторые кнопки интерфейса.

Панель задач стала больше, за счёт чего пользователи смогут видеть больше задач. Их можно сортировать по названию, дате создания и сроку выполнения. Для каждой задачи можно добавлять этапы выполнения, попросить ИИ разбить задачу на этапы, добавить срок выполнения, заметку или прикрепить файл.

Как и следовало ожидать, сеансы фокусировки интегрированы с сервисом Microsoft To Do. При необходимости сеанс фокусировки можно свернуть, оставив небольшое окно с сохранением доступными некоторых опций. После завершения сеанса фокусировки приложение спросит, как он прошёл. Пользователь может выбрать один из доступных вариантов, от «Глубокой фокусировки» до «Отвлечённо».

После сохранения данных приложение сможет предоставить реальную аналитику о состоянии продуктивности, что может быть очень полезно для некоторых пользователей. При необходимости эту функции можно отключить. Для вывода аналитики в приложении есть специальная страница, но на данном этапе она не работает.

Страница настроек сеансов фокусировки содержит множество опций. Пользователь может регулировать стандартную продолжительность сеансов и перерывов, включать и отключать дополнительные опции, отображение оставшегося времени и др. Поддерживается изменение сигнала об окончании сеанса фокусировки, но на данный момент предлагается на выбор только три звука.

Имеется опция «Аналитика фокусировки» с дополнительными настройками «Оценка фокусировки» и «Автопаузы при потере фокуса». Последняя, вероятно, позволит приложению замечать, когда пользователь теряет фокус, и приостанавливать сеанс.

На данный момент неизвестно, когда все эти нововведения могут появиться в стабильной версии приложения «Часы» для Windows 11. Судя по текущему состоянию многих элементов интерфейса, пользователям придётся подождать какое-то время.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: windows 11, часы, продуктивность, фокусировка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
