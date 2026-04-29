Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше

Компания Motorola представила сегодня множество новых смартфонов. Одними из новинок стали складные модели Razr 70 и Razr 70 Ultra. К сожалению, они не предлагают значительных изменений в характеристиках по сравнению с моделями прошлого года, однако стоимость новых смартфонов стала выше.

Представленный в прошлом году складной смартфон Razr 60 компания Motorola в странах ЕС оценила в €799. Новый Razr 70 оценивается в €869 (около $1015), но предлагает не так много нового. Устройство получило батарею на 4800 мА·ч (у предшественника 4500 мА·ч) с поддержкой всё той же проводной зарядки на 30 Вт и беспроводной на 15 Вт.

В качестве широкоугольной камеры устройство получило 50-Мп сенсор (у предшественника — 13-Мп датчик) с оптикой f/2.0 и углом обзора 122°. Основная камера на 50 Мп осталась прежней, как и 32-Мп селфи-камера.

Внешний и внутренний дисплеи устройства остались прежних размеров — 3,6 и 6,9 дюйма соответственно. Оба экрана — AMOLED с теми же значениями пиковой яркости на уровне 1700 и 3000 кд/м2. Внутренний дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц. Вес устройства составляет 188 г, как у Razr 60.

Razr 70 получил новый процессор Dimensity 7450X от MediaTek. По информации Notebookcheck, это всё тот же Dimensity 7400X, что и в прошлогодней модели, но немного разогнанный.

Модель Razr 70 Ultra также предлагает незначительные изменения. Ёмкость её батареи выросла с 4700 до 5000 мА·ч. Основная камера теперь использует датчик с боковым интегрирующим конденсатором переполнения (LOFIC, Lateral Overflow Integration Capacitor). Технология расширяет динамический диапазон камеры, позволяя захватывать больше деталей в ярких и тёмных областях сцены за одну экспозицию. Хотя основная камера по-прежнему имеет разрешение 50 Мп и оснащена оптикой f/1.8, она должна обеспечивать до шести раз больший динамический диапазон, чем аналогичный датчик в Razr 60 Ultra. В Razr 70 Ultra также используется та же 50-Мп широкоугольная камера, что и в прошлогодней модели.

В основе смартфона лежит всё тот же прошлогодний Snapdragon 8 Elite. Устройство предлагает до 16 Гбайт оперативной и до 1 Тбайт постоянной памяти. Внутренний дисплей устройства имеет прежнюю диагональ 6,9 дюйма, однако его пиковая яркость выросла до 5000 кд/м2. Толщина устройства составляет 7,19 мм, вес — 199 г.

В Европе Razer 70 Ultra оценивается в €1399 (около $1635), то есть примерно на €100 дороже прошлогодней модели. Смартфон доступен в четырёх цветах.