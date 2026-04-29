Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше

Компания Motorola представила сегодня множество новых смартфонов. Одними из новинок стали складные модели Razr 70 и Razr 70 Ultra. К сожалению, они не предлагают значительных изменений в характеристиках по сравнению с моделями прошлого года, однако стоимость новых смартфонов стала выше.

Представленный в прошлом году складной смартфон Razr 60 компания Motorola в странах ЕС оценила в €799. Новый Razr 70 оценивается в €869 (около $1015), но предлагает не так много нового. Устройство получило батарею на 4800 мА·ч (у предшественника 4500 мА·ч) с поддержкой всё той же проводной зарядки на 30 Вт и беспроводной на 15 Вт.

В качестве широкоугольной камеры устройство получило 50-Мп сенсор (у предшественника — 13-Мп датчик) с оптикой f/2.0 и углом обзора 122°. Основная камера на 50 Мп осталась прежней, как и 32-Мп селфи-камера.

Внешний и внутренний дисплеи устройства остались прежних размеров — 3,6 и 6,9 дюйма соответственно. Оба экрана — AMOLED с теми же значениями пиковой яркости на уровне 1700 и 3000 кд/м2. Внутренний дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц. Вес устройства составляет 188 г, как у Razr 60.

Razr 70 получил новый процессор Dimensity 7450X от MediaTek. По информации Notebookcheck, это всё тот же Dimensity 7400X, что и в прошлогодней модели, но немного разогнанный.

Модель Razr 70 Ultra также предлагает незначительные изменения. Ёмкость её батареи выросла с 4700 до 5000 мА·ч. Основная камера теперь использует датчик с боковым интегрирующим конденсатором переполнения (LOFIC, Lateral Overflow Integration Capacitor). Технология расширяет динамический диапазон камеры, позволяя захватывать больше деталей в ярких и тёмных областях сцены за одну экспозицию. Хотя основная камера по-прежнему имеет разрешение 50 Мп и оснащена оптикой f/1.8, она должна обеспечивать до шести раз больший динамический диапазон, чем аналогичный датчик в Razr 60 Ultra. В Razr 70 Ultra также используется та же 50-Мп широкоугольная камера, что и в прошлогодней модели.

В основе смартфона лежит всё тот же прошлогодний Snapdragon 8 Elite. Устройство предлагает до 16 Гбайт оперативной и до 1 Тбайт постоянной памяти. Внутренний дисплей устройства имеет прежнюю диагональ 6,9 дюйма, однако его пиковая яркость выросла до 5000 кд/м2. Толщина устройства составляет 7,19 мм, вес — 199 г.

В Европе Razer 70 Ultra оценивается в €1399 (около $1635), то есть примерно на €100 дороже прошлогодней модели. Смартфон доступен в четырёх цветах.

Материалы по теме
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399
Анонсирован смартфон Motorola Edge 70 Pro с чипом Dimensity 8500 Extreme по цене от $415
Motorola представила смартфон Moto G Stylus (2026) с продвинутым стилусом
Смартфон Motorola Edge 70 Fusion оснастили изогнутым 144-Гц дисплеем и чипом Snapdragon 7s Gen 3
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами
Мобильный чип Google Tensor G6 получит передовой CPU и древнюю графику, если слухи верны
Теги: motorola, складные смартфоны, dimensity 7450x, snapdragon 8 elite
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 42 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 3 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 3 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 4 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 25 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 42 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 45 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 2 ч.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 2 ч.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.