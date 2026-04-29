Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч

Серия складных смартфонов Razr впервые расширилась до трёх моделей за пределами Северной Америки. В этом году к выпущенным глобально Razr 70 и Razr 70 Ultra компания добавила новую модель Razr 70 Plus, занимающую промежуточное место между ними. В прошлом году Motorola выпустила модель Razr Plus 2025, но доступна она была только в США.

В основе Razr 70 Plus используется процессор Snapdragon 8s Gen 3, как и в прошлогоднем Razr Plus 2025. Устройство сохранило 4-дюймовый внешний и 6,9-дюймовый внутренний дисплеи.

Смартфон оснащён батареей ёмкостью 4500 мА·ч (модель Razr Plus 2025 имеет аккумулятор на 4000 мА·ч) с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной — 15 Вт. Razr 70 Plus предлагает 50-Мп основную камеру с оптикой f/1,8 и 50-Мп широкоугольную камеру с углом обзора 122°. Внутренняя камера имеет разрешение 32 Мп.

В Еврозоне Motorola установила цену на Razr 70 Plus в размере €1149 (около $1345) за версию с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти. Компания также подтвердила, что устройство будет доступно только в цвете Pantone Mountain View.