Motorola оценила складной смартфон Razr Fold в $1899 — продажи стартуют 15 мая

Motorola сообщила о предстоящем старте регистрации в США предзаказов на складной смартфон Razr Fold по цене $1899. Новинку можно будет заказать с 14 мая на сайте Motorola и в магазинах Best Buy. Смартфон поступит в продажу 21 мая вместе с совместимым стилусом Moto Pen Ultra, стоимость которого составляет $99.

Складной смартфон Razr Fold был представлен в марте на выставке MWC 2026 в Барселоне. Внешний pOLED-дисплей смартфона с диагональю 6,6 дюйма поддерживает разрешение 2520 × 1080 пикселей и частоту обновления 165 Гц. Пиковая яркость составляет 6000 кд/м2. Для защиты дисплея от царапин используется стекло Gorilla Glass Ceramic 3.

Внутренний 2K LTPO-дисплей немного шире — с диагональю 8,1 дюйма, как у ряда других популярных складных моделей, выпущенных в последнее время. Дисплей поддерживает разрешение 2484 × 2232 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 6200 кд/м2. Обе панели поддерживают технологии HDR10+, Dolby Vision, 10-битную глубину цвета и имеют сертификацию Pantone.

Смартфон базируется на 3-нм процессоре Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и накопителем ёмкостью до 1 Тбайт. На задней панели размещены 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYTIA 828 с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с поддержкой макросъёмки и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS. На внешнем дисплее установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера, на внутреннем — 20-мегапиксельная.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Толщина смартфона в сложенном состоянии составляет 9,9 мм, в раскрытом — 4,6 мм, вес — 244 г.

Устройство работает под управлением Android 16 с предоставлением производителем обновлений операционной системы и патчей безопасности в течение семи лет.

