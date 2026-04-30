В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт

На Курской АЭС-2 ввели в эксплуатацию энергоблок №1, который при мощности 1253 МВт является самым мощным в России. После получения заключения Ростехнадзора блок установки ВВЭР-ТОИ официально перевели в статус действующего, поскольку он соответствует проекту и требованиям безопасности.

В российскую энергосеть он начнёт поставлять электроэнергию уже 1 марта — выручка от её продажи составит около 11 млрд руб. в месяц, а налоговые поступления достигнут 10 млрд руб. в год, подсчитали в «Росатоме». При годовой выработке около 10 млрд кВт·ч энергоблок повысит мощность курской АЭС на 60 %. В строительстве объекта приняли участие более 90 тыс. человек; он соответствует поколению «3+»

Объект ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) генерирует 1253 МВт мощности — на 25 % больше, чем у реакторов предыдущих поколений; срок службы оборудования на нём увеличен вдвое. Реактор выполнен в корпусе из безникелевой стали, выдерживающей длительное воздействие высоких температур и радиации; ВВЭР-ТОИ может функционировать при полной загрузке МОКС-топлива, в состав которого входят уран и плутоний. Накануне «Росатом» также сообщил о загрузке ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш.

Строить Курскую АЭС-2 решили в 2013 году; первый энергоблок начали возводить в апреле 2018 года, второй — годом позже. Все четыре энергоблока, как ожидается, будут запущены к 2035 году.