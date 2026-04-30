В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт

На Курской АЭС-2 ввели в эксплуатацию энергоблок №1, который при мощности 1253 МВт является самым мощным в России. После получения заключения Ростехнадзора блок установки ВВЭР-ТОИ официально перевели в статус действующего, поскольку он соответствует проекту и требованиям безопасности.

Источник изображения: atommedia.online

В российскую энергосеть он начнёт поставлять электроэнергию уже 1 марта — выручка от её продажи составит около 11 млрд руб. в месяц, а налоговые поступления достигнут 10 млрд руб. в год, подсчитали в «Росатоме». При годовой выработке около 10 млрд кВт·ч энергоблок повысит мощность курской АЭС на 60 %. В строительстве объекта приняли участие более 90 тыс. человек; он соответствует поколению «3+»

Объект ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) генерирует 1253 МВт мощности — на 25 % больше, чем у реакторов предыдущих поколений; срок службы оборудования на нём увеличен вдвое. Реактор выполнен в корпусе из безникелевой стали, выдерживающей длительное воздействие высоких температур и радиации; ВВЭР-ТОИ может функционировать при полной загрузке МОКС-топлива, в состав которого входят уран и плутоний. Накануне «Росатом» также сообщил о загрузке ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш.

Строить Курскую АЭС-2 решили в 2013 году; первый энергоблок начали возводить в апреле 2018 года, второй — годом позже. Все четыре энергоблока, как ожидается, будут запущены к 2035 году.

В США начали строить первый ядерный реактор нового поколения — за этим стоит Билл Гейтс
AWS захотела пристроить ещё один ЦОД к АЭС
Китай создаёт первый в мире гибрид атомного реактора и ускорителя — в его топке сгорят даже радиоактивные отходы
$50 за защиту RTX 5090 от выгорания: Asus раскрыла цену специального кабеля ROG Equalizer
ЕС всё-таки разрешит несъёмные батареи в смартфонах, но будут лазейки
CATL представила батареи Freevoy 2 — они дадут гибридам до 600 км пробега на одном лишь электричестве
аэс, росатом, ядерный реактор
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google 54 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.