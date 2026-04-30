Lian Li выпустила компактный корпус Vector V150 INF с «бесконечным зеркалом»

Компания Lian Li выпустила относительно компактный корпус Vector V150 INF. Хотя размеры новинки больше соответствуют корпусам формата Mid Tower, производитель заявляет для него поддержку материнских плат только компактных форматов Mini-ITX и Micro-ATX, включая модели с разъёмами питания, расположенными на обратной стороне.

Размеры Vector V150 INF составляют 470 × 221,5 × 443,9 мм, вес — 8,1 кг. Передняя часть корпуса оснащена зеркальной поверхностью с эффектом «бесконечного зеркала» и двумя предустановленными 140-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой. Ещё один 120-мм вентилятор с ARGB-подсветкой расположен на задней стенке.

Корпус имеет встроенный хаб для подключения вентиляторов. Он может синхронизировать подсветку и скорость «вертушек», а также работать в беспроводном режиме при подключении контроллера L-Wireless (покупается отдельно). Всего Vector V150 INF позволяет установить до 10 вентиляторов. В верхней части корпуса можно установить радиаторы СЖО типоразмера до 360 мм. Со схемой расположения вентиляторов и радиаторов можно ознакомиться на изображении ниже.

Vector V150 INF поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 163,5 мм, видеокарт длиной до 400 мм и блоков питания длиной до 200 мм. Для тяжёлых видеокарт предусмотрен встроенный держатель.

В нижней части корпуса имеется одно посадочное место для двух 2,5-дюймовых или одного 2,5-дюймового и одного 3,5-дюймового накопителей. Ещё одно место для 2,5-дюймового SSD находится за лотком материнской платы. Также имеются два посадочных места для 2,5-дюймовых накопителей на задней боковой стенке.

Панель разъёмов корпуса находится на боковой стенке. В набор входят два USB 3.2, один USB 3.2 Type-C, комбинированный 3,5-мм аудиоразъём, а также кнопки питания и перезагрузки. На корпус предоставляется год гарантии производителя, на предустановленные вентиляторы — три года.

Lian Li Vector V150 INF доступен только в чёрном цвете. Его продажи начались 30 апреля. Стоимость новинки составляет $84,99/€84,90.