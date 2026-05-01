ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня

Организация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) накануне инициировала новый процесс приёма заявок на регистрацию доменов первого уровня (gTLD), впервые с 2012 года.

Источник изображения: Miguel Ángel Padriñán Alba / unsplash.com

Система доменных имён в привычном нам виде появилась в соответствии с документом RFC 920, составленным пионерами интернета Джоном Постелом (Jon Postel) и Джойс Рейнольдс (Joyce Reynolds), которые предложили создать домены первого уровня .gov, .edu, .com, .mil и .org. На тот момент единственный домен носил имя .arpa — это отсылка к названию Агентства перспективных исследовательских проектов США. По мере расширения Сети стало ясно, что привязывать все ресурсы к этому домену нецелесообразно, и они предложили создать новые, ориентируясь на основные сферы деятельности. В 1985 году начали работать пять предложенных ими доменных зон, а с ними и .net.

Далее управление процессом передали специально сформированной организации ICANN, и в начале двухтысячных, в эпоху бума доткомов было принято решение добавить новые профессиональные доменные зоны: .biz, .info, .name и .pro. Затем стали появляться востребованные общественностью варианты вроде .museum и .asia. В 2012 году ICANN разрешила подавать заявки на собственные домены первого уровня для коммерческих организаций и некоммерческих проектов, в том числе с использованием символов вне латинского алфавита. Из более чем 2000 заявок организация одобрила более 1900.

После 2012 года приём заявок был закрыт, но накануне его возобновили — доступны 27 вариантов написания. Организация опубликовала список часто задаваемых вопросов, обозначив, какие заявки с высокой вероятностью будут утверждены, а какие она, скорее всего, отклонит. Подателям заявок придётся до 12 августа оплатить регистрационный сбор в размере $227 000 — процесс регистрации может растянуться до 2030 года.

Материалы по теме
Сегодня Рунету исполнилось 32 года
Число доменов-угонщиков аккаунтов в Telegram сократилось вдвое, но мошенники запустили новые схемы
Владелец Crypto.com купил за $70 млн домен AI.com и обещает запустить «децентрализованную сеть из ИИ-агентов»
Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля
Разработчики Eve Online снова станут независимыми — издатель Crimson Desert продал CCP Games её гендиректору
YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт
Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка
Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word 2 ч.
Microsoft разрешила удалять любые предустановленные приложения в Windows 11 2 ч.
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены 3 ч.
Оригинальную The Outer Worlds снимут с продажи ради проблемного ремастера, но есть и хорошая новость 4 ч.
Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов 5 ч.
ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня 5 ч.
«Режим Xbox» начал развёртываться на ПК с Windows 11 5 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала таким хитом, что поддержку игры продлили на третий год 5 ч.
Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений 6 ч.
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля 6 ч.
Intel раскрыла техпроцесс 18A-P: быстрее, экономичнее и с улучшенным теплоотводом 51 мин.
Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год 2 ч.
Процессоры Hygon C86-4G, китайские наследники AMD Zen1, получили поддержку AVX-512, DDR5 и PCIe 5.0 3 ч.
HPE представила серверы ProLiant Compute EL220/EL240 Gen12 для ИИ-задач на периферии 4 ч.
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун» 4 ч.
Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и урезанной оперативной памятью 4 ч.
Учёные обнаружили квантовый эффект, который потенциально сможет питать микросхемы прямо из воздуха 5 ч.
Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям 5 ч.
Глобальные поставки смартфонов выросли на 1 % в первом квартале 2026 года 6 ч.
Учёные нашли перспективные материалы для электроники и батарей, просто прерывая известные процессы 6 ч.