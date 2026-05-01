ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня

Организация ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) накануне инициировала новый процесс приёма заявок на регистрацию доменов первого уровня (gTLD), впервые с 2012 года.

Система доменных имён в привычном нам виде появилась в соответствии с документом RFC 920, составленным пионерами интернета Джоном Постелом (Jon Postel) и Джойс Рейнольдс (Joyce Reynolds), которые предложили создать домены первого уровня .gov, .edu, .com, .mil и .org. На тот момент единственный домен носил имя .arpa — это отсылка к названию Агентства перспективных исследовательских проектов США. По мере расширения Сети стало ясно, что привязывать все ресурсы к этому домену нецелесообразно, и они предложили создать новые, ориентируясь на основные сферы деятельности. В 1985 году начали работать пять предложенных ими доменных зон, а с ними и .net.

Далее управление процессом передали специально сформированной организации ICANN, и в начале двухтысячных, в эпоху бума доткомов было принято решение добавить новые профессиональные доменные зоны: .biz, .info, .name и .pro. Затем стали появляться востребованные общественностью варианты вроде .museum и .asia. В 2012 году ICANN разрешила подавать заявки на собственные домены первого уровня для коммерческих организаций и некоммерческих проектов, в том числе с использованием символов вне латинского алфавита. Из более чем 2000 заявок организация одобрила более 1900.

После 2012 года приём заявок был закрыт, но накануне его возобновили — доступны 27 вариантов написания. Организация опубликовала список часто задаваемых вопросов, обозначив, какие заявки с высокой вероятностью будут утверждены, а какие она, скорее всего, отклонит. Подателям заявок придётся до 12 августа оплатить регистрационный сбор в размере $227 000 — процесс регистрации может растянуться до 2030 года.