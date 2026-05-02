Неоклауд Nebius Воложа поглотит стартап Eigen, который делает ИИ-системы быстрее и дешевле

Поставщик облачной инфраструктуры Nebius объявил о покупке стартапа Eigen AI, который специализируется на повышении производительности чипов, используемых в задачах искусственного интеллекта. Сумма сделки составляет $643 млн.

Сделка предусматривает выплату $98 млн в денежных средствах и передачу 3,8 млн акций Nebius — оценка основана на средневзвешенной стоимости бумаг за последние 30 дней. Eigen — калифорнийский стартап, в штате которого числятся всего 20 сотрудников. Его учредили выпускники лаборатории искусственного интеллекта при Массачусетском технологическом институте. Компания разрабатывает решения в области оптимизации ведущих моделей с открытым исходным кодом, в том числе от OpenAI, Alibaba, Meta✴ и Nvidia. Технология Eigen позволяет увеличить выход токенов — основных единиц данных в больших языковых моделях при их инференсе, то есть развёртывании на ускорителях Nvidia.

«Это как олимпийский вид спорта на современном рынке: кто сможет получить больше токенов за ту же цену?» — рассказал о работе Eigen соучредитель и коммерческий директор Nebius Роман Чернин. Инженеры Eigen «в этой дисциплине подобны олимпийским бегунам, что для нас является значительным улучшением в бизнесе по инференсу».

Развёртывание моделей ИИ — одно из основных направлений деятельности Nebius, в рамках которого компания запустила продукт Token Factory. Под него она зарезервировала часть своих мощностей, которые не намерена продавать крупным клиентам в рамках многолетних контрактов. Это позволяет компании повышать цены на краткосрочные контракты и расширять ассортимент услуг. В ближайшие полтора года Nebius намерена стать одним из ведущих игроков на рынке инференса.

Оператор намерен и дальше поглощать компании, которые помогут ему в реализации запланированной стратегии или добавят полезные для клиентов продукты и функции. «Мы не хотим оставаться инфраструктурой, чтобы с реальными клиентами работал кто-то выше нас», — заключил господин Чернин.