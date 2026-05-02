NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится

24 марта 2026 года NASA объявило о смене направления космических программ — теперь агентство устремлено на Луну и на создание там постоянной базы. Но одного желания мало, необходимо вовлечь в процесс бизнес, который пока не получил интересных предложений. Поэтому для повышения заинтересованности NASA сообщило об увеличении финансирования программы по доставке частных аппаратов и грузов на Луну почти на 70 % — до $4,2 млрд.

Посадочный модуль NOVA-D и два мини-лунохода: меньший — компании, больший — австралийский. Источник изображения: Intuitive Machines

Речь идёт о модификации программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), которая отвечает за доставку научных и технологических грузов на поверхность Луны с помощью частных подрядчиков. Потолок финансирования программы вырастет с $2,6 млрд до $4,2 млрд, то есть на $1,6 млрд (примерно на 61,5 %). Это позволит агентству закупать больше услуг по доставке на Луну без создания собственных посадочных платформ.

Основная цель расширения программы — создание инфраструктуры для поддержки и обеспечения будущих долговременных миссий на Луне, включая подготовку к формированию постоянного присутствия человека в районе южного полюса спутника. Согласно опубликованным данным, средства будут направлены на интеграцию полезной нагрузки, запуск, транспортировку, посадку, эксплуатацию лунных модулей и даже поддержку систем возврата на Землю. Новый объём финансирования позволит NASA увеличить частоту запусков уже в 2027–2029 годах, чтобы реализовать новые планы агентства, без которых освоение Луны в обозримом будущем будет невозможно.

На сегодняшний день в программе участвуют 13 американских компаний, имеющих право претендовать на контракты в рамках программы CLPS. Среди них такие крупные игроки, как Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Blue Origin, SpaceX и Lockheed Martin. Некоторые миссии уже показали практические результаты: например, аппарат Firefly Blue Ghost успешно доставил на Луну полезную нагрузку, а Intuitive Machines пусть косо и криво, но продолжает серию миссий с модулем Nova-C. В ближайшие годы запланированы новые полёты, включая модуль IM-3 во второй половине 2026 года, а также миссию компании Blue Origin.

Таким образом, увеличение потолка финансирования CLPS отражает стратегический переход NASA к коммерческой модели освоения Луны. Рост бюджета до $4,2 млрд показывает, что агентство рассчитывает на значительное увеличение количества спусков на Луну и считает частные компании ключевым элементом реализации программы Artemis. Это решение ускоряет подготовку к созданию устойчивой лунной инфраструктуры к 2030 году и одновременно стимулирует развитие американского рынка коммерческой космонавтики, делая освоение Луны более масштабным и экономически гибким.

Однако следует добавить, что пока NASA не сделало ни одного нового предложения участникам программы CLPS, как и участники программы не предложили агентству расширенный список миссий. Вероятно, это произойдёт в ближайшие месяцы. Луна-то никуда не денется, а вот Китай собирается осваивать Луну всерьёз и без промедления. У NASA нет времени на раскачку. Уже со следующего года агентство ожидает свыше десяти доставок на спутник, а то и больше.

Теги: nasa, лунная база, лунный модуль
