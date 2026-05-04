Nvidia начала сворачивать поставки платформ для разработчиков Jetson с памятью LPDDR4 из-за её дефицита

Проявления дефицита памяти причудливы и порой непредсказуемы. С подачи канадских поставщиков стало известно, что Nvidia сворачивает поставки платформ Jetson поколения Xavier и TX2, которые используют память LPDDR4. Причиной подобного решения Nvidia является именно дефицит этого типа памяти.

Заказы на эти платформы для разработчиков нельзя отменить, а полученные клиентами компоненты не будут подлежать возврату. Это указывает на близость момента снятия их с производства. Конкретно упоминаются в этом контексте Jetson TX2 NX, TX2i, AGX Xavier с 32 Гбайт памяти в промышленном исполнении, а также Xavier NX с 8 и 16 Гбайт памяти соответственно. Один из канадских поставщиков поясняет, что в статусе снятия с производства находятся все версии Xavier и TX2 модулей Nvidia Jetson. Заказать их можно будет до 1 июля текущего года включительно, но последняя партия будет отгружена 15 июля следующего года.

Перечисленные платформы для разработчиков выпускались Nvidia с 2017 по 2021 годы. Клиенты смогут перейти на Orin NX или AGX Orin, хотя некоторая адаптация в части питания и тепловых характеристик может потребоваться. Снимаемые с производства компанией Nvidia платформы пали жертвой процессов, наблюдаемых в сегменте оперативной памяти. Выпускать LPDDR4 сейчас не так выгодно, как более востребованные DDR5 и HBM, поэтому производители памяти активно отказываются от первого типа продукции. Соответственно, у Nvidia не остаётся иного выхода, кроме как переходить на более новые комплектующие и прекращать поставки более старых платформ Jetson. Так или иначе, это всё равно бы когда-нибудь случилось, просто теперь сроки сжимаются из-за дефицита памяти.

Теги: nvidia, jetson agx xavier, jetson xavier nx, jetson, eol
