Сегодня 04 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика GameStop предложила купить eBay за $56 м...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

GameStop предложила купить eBay за $56 млрд

Сеть магазинов по продаже видеоигр GameStop вчера, как сообщает Reuters, предложила совету директоров eBay продать активы интернет-аукциона за $56 млрд по цене $125 за акцию. Это примерно на 20 % выше пятничного курса акций eBay, и если совет директоров последней такая цена не устроит, GameStop намерена сделать соответствующее предложение напрямую акционерам eBay.

Источник изображения: Unspalsh, M.Dean

Источник изображения: Unspalsh, M.Dean

Генеральный директор Райан Коэн (Ryan Cohen) пояснил, что сделка подразумевает оплату половины указанной суммы акциями самой GameStop, при этом последняя уже владеет примерно 5 % акций eBay. Нюанс заключается в том, что капитализация eBay примерно в четыре раза выше ($46 млрд против $12 млрд), а потому поглощение со стороны GameStop выглядит весьма амбициозной задачей. По мнению Коэна, которым он поделился в интервью The Wall Street Journal, объединение eBay и GameStop позволило бы поднять прибыль и сократить расходы, а также открыть перед обеими площадками новые рыночные перспективы. «Из этого мог бы получиться реальный конкурент Amazon», — заявил Коэн.

Глава GameStop готов сократить ежегодные затраты eBay на $2 млрд в течение первых 12 месяцев с момента заключения сделки. Это позволило бы поднять удельный доход на одну акцию eBay. Наличие у GameStop примерно 1600 физических торговых точек на территории США могло бы позволить eBay использовать их для развития собственного бизнеса. По мнению Коэна, eBay должен стоит сотни миллиардов долларов США, и он готов достичь этой цель всеми доступными способами. Если совет директоров eBay отвергнет его условия, он готов выкупать акции непосредственно у акционеров. Коэн известен в сообществе частных инвесторов своими неожиданными и смелыми ходами, которые способны двигать фондовые рынки.

Обычно для покупки в четыре раза более дорогой компании инициаторы поглощений вынуждены занимать необходимые средства у кредиторов и/или выпускать новые акции. Коэн уже получил финансовые гарантии у TD Securities на сумму $20 млрд, которые могут быть использованы для покупки активов eBay. В конце января GameStop располагала около $9,4 млрд в денежной форме и в виде высоколиквидных активов. Кроме того, Коэн готов обратиться за финансовыми ресурсами к ближневосточным инвесторам. Если ему удастся провернуть сделку с eBay, по её итогам он намерен возглавить объединённую компанию.

В совет директоров GameStop Коэн вошёл в 2021 году, а позже стал генеральным директором компании. В тот период она переживала тяжёлые времена, поскольку любители игр всё чаще стали приобретать их в цифровой форме, а не на физических носителях. Тем не менее, Коэн смог вернуть бизнес к прибыльности. Впрочем, по итогам позапрошлого квартала GameStop сократила свою выручку на 14 %. При этом основанный в 1995 году интернет-аукцион eBay опубликовал прогноз по выручке на второй квартал, который превзошёл ожидания рынка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
GameStop исправила баг с «бесконечными деньгами» при обмене Nintendo Switch 2
Oracle подешевела на $374 млрд после заключения сделки с OpenAI на $300 млрд
Microsoft резко увеличила стоимость Game Pass после провала с продажами Call of Duty
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
Инвесторы теряют веру в Nintendo: акции упали на 45 % на фоне дефицита памяти
NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится
Теги: gamestop, ebay, поглощение, сделка
gamestop, ebay, поглощение, сделка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ-компании стали нанимать философов на шестизначные зарплаты из-за растущего недоверия к поведению нейросетей
Digital Foundry: с релиза The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered прошёл уже год, а игра всё ещё сломана
«Готовим нечто действительно умопомрачительное»: глава Mundfish подтвердил, что Atomic Heart 2 и The Cube создаются без генеративного ИИ
Минпромторг РФ исключил из списка параллельного импорта ПК и носители информации ряда ведущих производителей
Москвичей лишат мобильного интернета и SMS на майские праздники
Biohub Марка Цукерберга взялся ускорить лечение всех болезней с помощью ИИ-моделей клеток 4 ч.
Развитие ИИ замедляется из-за переизбытка бесполезных данных — их слишком много 4 ч.
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West 4 ч.
Долгожданное воссоединение: моддер добавил в Resident Evil Requiem торговца из ремейка Resident Evil 4 5 ч.
Квартальные расходы на облачные инфраструктуры выросли на 35 % — до $129 млрд 6 ч.
Продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era превысили 500 тыс. копий менее чем за три дня после релиза 8 ч.
Аддон Lord of Hatred вернул игроков в Diablo IV — первый за полтора года новый рекорд пикового онлайна в Steam 9 ч.
OpenAI добавила в Codex анимированных ИИ-«питомцев» для напоминаний о ходе работы — пока на Windows и macOS 22 ч.
Microsoft адаптировала Azure Local для крупномасштабных суверенных облаков 03-05 12:53
Nebius купила стартап Eigen AI, повышающий производительность ИИ-моделей 03-05 12:26
На фоне торговой войны США и Китая Huawei прогнозирует рост выручки от продажи ИИ-чипов на 60 % 3 ч.
MSI IPC выпустила 3,5″ одноплатный компьютер MS-CF27 с четырьмя портами 2.5GbE 3 ч.
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя 3 ч.
GameStop предложила купить eBay за $56 млрд 4 ч.
Видеокарты GeForce RTX 5050 и Radeon RX 9070 появились в рейтинге оборудования Steam 4 ч.
Western Digital увеличила квартальную выручку в полтора раза благодаря ИИ 5 ч.
Samsung сменила главу телевизионного подразделения — китайские конкуренты давят всё сильнее 6 ч.
Японский производитель унитазов неожиданно заработал на буме ИИ и дефиците памяти 6 ч.
Трудный выбор: телеком-операторы хотят и ИИ внедрить, и сэкономить, и избежать привязки к одному поставщику 7 ч.
Fujitsu распрощается с мейнфреймами к 2035 году — на смену придут квантовые или ИИ-суперкомпьютеры 8 ч.