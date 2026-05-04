GameStop предложила купить eBay за $56 млрд

Сеть магазинов по продаже видеоигр GameStop вчера, как сообщает Reuters, предложила совету директоров eBay продать активы интернет-аукциона за $56 млрд по цене $125 за акцию. Это примерно на 20 % выше пятничного курса акций eBay, и если совет директоров последней такая цена не устроит, GameStop намерена сделать соответствующее предложение напрямую акционерам eBay.

Генеральный директор Райан Коэн (Ryan Cohen) пояснил, что сделка подразумевает оплату половины указанной суммы акциями самой GameStop, при этом последняя уже владеет примерно 5 % акций eBay. Нюанс заключается в том, что капитализация eBay примерно в четыре раза выше ($46 млрд против $12 млрд), а потому поглощение со стороны GameStop выглядит весьма амбициозной задачей. По мнению Коэна, которым он поделился в интервью The Wall Street Journal, объединение eBay и GameStop позволило бы поднять прибыль и сократить расходы, а также открыть перед обеими площадками новые рыночные перспективы. «Из этого мог бы получиться реальный конкурент Amazon», — заявил Коэн.

Глава GameStop готов сократить ежегодные затраты eBay на $2 млрд в течение первых 12 месяцев с момента заключения сделки. Это позволило бы поднять удельный доход на одну акцию eBay. Наличие у GameStop примерно 1600 физических торговых точек на территории США могло бы позволить eBay использовать их для развития собственного бизнеса. По мнению Коэна, eBay должен стоит сотни миллиардов долларов США, и он готов достичь этой цель всеми доступными способами. Если совет директоров eBay отвергнет его условия, он готов выкупать акции непосредственно у акционеров. Коэн известен в сообществе частных инвесторов своими неожиданными и смелыми ходами, которые способны двигать фондовые рынки.

Обычно для покупки в четыре раза более дорогой компании инициаторы поглощений вынуждены занимать необходимые средства у кредиторов и/или выпускать новые акции. Коэн уже получил финансовые гарантии у TD Securities на сумму $20 млрд, которые могут быть использованы для покупки активов eBay. В конце января GameStop располагала около $9,4 млрд в денежной форме и в виде высоколиквидных активов. Кроме того, Коэн готов обратиться за финансовыми ресурсами к ближневосточным инвесторам. Если ему удастся провернуть сделку с eBay, по её итогам он намерен возглавить объединённую компанию.

В совет директоров GameStop Коэн вошёл в 2021 году, а позже стал генеральным директором компании. В тот период она переживала тяжёлые времена, поскольку любители игр всё чаще стали приобретать их в цифровой форме, а не на физических носителях. Тем не менее, Коэн смог вернуть бизнес к прибыльности. Впрочем, по итогам позапрошлого квартала GameStop сократила свою выручку на 14 %. При этом основанный в 1995 году интернет-аукцион eBay опубликовал прогноз по выручке на второй квартал, который превзошёл ожидания рынка.