Москвичей лишат мобильного интернета и SMS на майские праздники

Стало известно, что 5, 7 и 9 мая в Москве планируются отключения мобильного интернета в «целях безопасности». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные осведомлённые источники на телекоммуникационном рынке.

«Ограничения будут, но их масштаб пока не ясен», — сообщил один из источников. Он также добавил, что, вероятнее всего, отключения будут в день репетиции праздничного парада 7 мая, а также в День Победы — 9 мая. Однако точных сведений о том, какие районы города будут затронуты и сколько продлится отключение, нет.

Отметим, что подобные ограничения сотовой связи уже наблюдались в столице в прошлом. Так перед 9 мая год назад фиксировались перебои со связью. В начале марта нынешнего года мобильный интернет в городе отключался более чем на полторы недели. На тот момент для пользователей вводились так называемые «белые списки» доступных сайтов.

В «Билайне» подтвердили «Ведомостям» рассылку абонентам сообщений об ограничении мобильной связи на территории Москвы в период с 5 по 9 мая. Ограничения также затронут отправку SMS-сообщений. В информационной рассылке «Билайн» рекомендует абонентам использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а совершать звонки с помощью функции VoLTE. Представители МТС, «Мегафон» и Т2 от комментариев по данному вопросу воздержались.