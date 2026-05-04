В открытый доступ попало 10 минут геймплея Awakening — потерянного сюжетного дополнения к Quake 4

Вышедший в октябре 2005 года научно-фантастический шутер Quake 4 от Raven Software (серии Soldier of Fortune, Star Wars: Jedi Knight) остался без сюжетных дополнений, хотя едва не получил одно.

Невышедший аддон назывался Awakening и создавался Ritual Entertainment (Sin). По словам экс-менеджера по контролю качества Майкла Расселла (Michael Russell), аддон отменили из-за слабых продаж Quake 4 на 95 % готовности.

Как именно смотрелась Quake 4: Awakening до отмены, в недавнем геймплейном видео показал программист Джастин Маршалл (Justin Marshall), в прошлом публиковавший короткие отрывки из дополнения.

Ролик длится чуть больше 10 минут и демонстрирует вступление Quake 4: Awakening. По сюжету игрок в роли сержанта Декарда Чейса отправлялся на штурм завода строггов, но транспорт отряда оказывался подбит врагом.

Представленный Маршаллом фрагмент Quake 4: Awakening изобилует недоработками вроде отсутствующих местами звуковых эффектов, черновой озвучки, недостатков анимаций и механик, но позволяет заглянуть в скрытое прошлое игры.

Предполагалось, что Awakening продолжит сюжет оригинальной Quake 4, в которой игрокам доставалась роль капрала морской пехоты Мэтью Кейна, пережившего процедуру строггификации.

Quake 4 вышла на PC и Xbox 360. Игра заслужила относительно высокие оценки профильных критиков (75−81 % на Metacritic) и «очень положительные» отзывы от пользователей Steam (рейтинг 87 %).

Теги: quake 4, raven software, activision, шутер
