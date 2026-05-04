Intel переманила ветерана Qualcomm — курс на ИИ и робототехнику усиливается

Сегодня компания Intel объявила о новых назначениях на руководящие должности для развития клиентских вычислительных систем и обеспечения будущих инноваций. Алекс Катузиан (Alex Katouzian) из Qualcomm перейдёт в Intel на должность исполнительного вице-президента и генерального директора группы клиентских вычислительных систем и физического ИИ. Intel также объявила об утверждении Пушкара Ранаде (Pushkar Ranade) на должности технического директора компании.

Катузиан будет координировать бизнес Intel в области клиентских вычислительных систем, охватывающими робототехнику, автономные машины и другие устройства ИИ. Он переходит в Intel из Qualcomm Technologies, где до недавнего времени занимал должность исполнительного вице-президента. Катузиан широко известен своим техническим видением и стабильным опытом масштабной реализации проектов.

«Искусственный интеллект создаёт беспрецедентные возможности, вызывая кардинальные изменения в клиентских вычислительных системах и физических системах ИИ, — прокомментировал это назначение глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan). — Алекс обладает глубокими техническими знаниями, строгой операционной дисциплиной и многолетним опытом создания и масштабирования глобальных вычислительных платформ. Он — подходящий лидер, который поможет нам переосмыслить клиентские вычисления за пределами традиционных ПК и согласовать это будущее со следующей волной роста физического ИИ».

«Intel создаёт основу для трансформации, основанной на искусственном интеллекте, — заявил Катузиан. — Я рад присоединиться к Лип-Бу и команде Intel в этот критически важный момент, чтобы помочь масштабировать инновации и предоставить вычислительные возможности следующего поколения». Катузиан приступит к работе в Intel в ближайшее время.

Intel также объявила об утверждении Пушкара Ранаде на должности технического директора, которую он до этого занимал с временным статусом. Ранаде продолжит продвигать технологическую стратегию компании, руководить специальными технологическими проектами и стимулировать развитие критически важных новых областей, включая квантовые вычисления, нейроморфные вычисления, фотонику и новые материалы. Он также продолжит исполнять обязанности руководителя аппарата генерального директора, обеспечивая тесное соответствие технологической стратегии Intel и приоритетам бизнеса.

И Катузиан, и Ранаде будут подчиняться непосредственно генеральному директору Intel Лип-Бу Тану.

