Анонсирован смартфон Honor Play 80 Plus с батареей на 7500 мА·ч и Snapdragon 4 Gen 4 по цене от $249

Компания Honor представила в Китае смартфон Play 80 Plus, отличающийся ёмкой батарей и поддержкой 5G, несмотря на бюджетный ценник. Он пополнил серию смартфонов Honor Play 80, включающую модели Honor Play 80 и Play 80 Pro, которые были анонсированы ранее в этом году в Китае.

Honor Play 80 Plus базируется на 4-нм процессоре Snapdragon 4 Gen 4, став первым смартфоном, в котором используется этот чип. Смартфон оснащён 6,61-дюймовым TFT ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1604×720 пикселей), частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 20,05:9 и пиковой яркостью 1010 кд/м2. Дисплей получил функции защиты зрения, что позволяет использовать смартфон без излишней нагрузки на глаза.

В вырезе в верхней части дисплея размещена 5-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели расположена основная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,8 и поддержкой записи видео с разрешением до 1080p.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Согласно заявлению производителя, аккумулятор обеспечивает до 20 часов воспроизведения видео и сохранит до 80 % ёмкости после 6 лет использования.

Honor Play 80 Plus работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16 с пакетом ИИ-функций. Смартфон оснащён физической кнопкой быстрого доступа к ИИ-функциям, которую можно использовать для вызова голосового помощника и быстрого запуска ярлыков и приложений. По защите от проникновения влаги и пыли устройство соответствует стандарту IP64.

Honor Play 80 Plus доступен в цветах: аквамарин, чёрный и золотой. Стоимость базовой версии с 6/128 Гбайт памяти составляет 1699 юаней (около $249). Цена модели с 8/256 Гбайт памяти равна 2099 юаней (около $307).