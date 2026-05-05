Сегодня 05 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Анонсирован смартфон Honor Play 80 Plus ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Анонсирован смартфон Honor Play 80 Plus с батареей на 7500 мА·ч и Snapdragon 4 Gen 4 по цене от $249

Компания Honor представила в Китае смартфон Play 80 Plus, отличающийся ёмкой батарей и поддержкой 5G, несмотря на бюджетный ценник. Он пополнил серию смартфонов Honor Play 80, включающую модели Honor Play 80 и Play 80 Pro, которые были анонсированы ранее в этом году в Китае.

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях

Гид по выбору OLED-монитора в 2026 году: эволюция в деталях
Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR

Больше кадров — больше лага: тестирование латентности с генерацией кадров DLSS и FSR
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК

Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей

Выбираем лучший игровой ноутбук до 100 000 рублей: сравнительное тестирование 7 интересных моделей
От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте

От Ryzen 7 1800X до Ryzen 7 9850X3D: девять лет эволюции AMD в одном тесте
Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности

Ryzen и 16 Гбайт DDR5: как сэкономить на памяти так, чтобы не лишиться 15 % производительности
Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте

Обзор Samsung Galaxy Z TriFold: тройной складной смартфон по цене квартиры в Воркуте
Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone

Обзор Apple MacBook Neo: удивительно хороший ноутбук с процессором от iPhone
Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов

Обзор Ryzen 7 9850X3D: три процента за двадцать баксов
Компьютер месяца — май 2026 года

Компьютер месяца — май 2026 года
Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше

Обзор ноутбука HONOR MagicBook X16 2026: как раньше, только лучше
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой

Honor Play 80 Plus базируется на 4-нм процессоре Snapdragon 4 Gen 4, став первым смартфоном, в котором используется этот чип. Смартфон оснащён 6,61-дюймовым TFT ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1604×720 пикселей), частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 20,05:9 и пиковой яркостью 1010 кд/м2. Дисплей получил функции защиты зрения, что позволяет использовать смартфон без излишней нагрузки на глаза.

В вырезе в верхней части дисплея размещена 5-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели расположена основная 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,8 и поддержкой записи видео с разрешением до 1080p.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Согласно заявлению производителя, аккумулятор обеспечивает до 20 часов воспроизведения видео и сохранит до 80 % ёмкости после 6 лет использования.

Honor Play 80 Plus работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16 с пакетом ИИ-функций. Смартфон оснащён физической кнопкой быстрого доступа к ИИ-функциям, которую можно использовать для вызова голосового помощника и быстрого запуска ярлыков и приложений. По защите от проникновения влаги и пыли устройство соответствует стандарту IP64.

Honor Play 80 Plus доступен в цветах: аквамарин, чёрный и золотой. Стоимость базовой версии с 6/128 Гбайт памяти составляет 1699 юаней (около $249). Цена модели с 8/256 Гбайт памяти равна 2099 юаней (около $307).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Honor представила конкурентов MacBook Air — MagicBook X14 Plus и X16 Plus с Intel Panther Lake и дисплеями 120 Гц
Honor представила мощный игровой ноутбук Win H9 с шестёркой вентиляторов для тихой работы
Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor объединились для борьбы с перегревом и зависанием смартфонов
OpenAI решила ускорить выпуск ИИ-смартфона — он получит флагманский чип MediaTek
Аналог Face ID без выреза в экране: стартап Metalenz показал подэкранную систему распознавания лица
Россияне начали жаловаться на предпраздничные ограничения мобильного интернета
Теги: honor, смартфон
honor, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вместо «Роскосмоса» южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли запустила SpaceX
Маск потребовал от президента OpenAI вернуть $29 млрд — суд вскрыл старый дневник
За пылью Млечного Пути скрывался гигант: астрономы пересчитали сверхскопление Вела — оно мощнее Великого аттрактора
Oracle уволила 30 000 сотрудников ради ИИ и ЦОД, а уволенные объединились для борьбы за компенсации
iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале — на втором и третьем месте «айфоны» подороже
Microsoft, xAI и Google согласились отдавать ИИ-модели властям США на проверку безопасности 28 мин.
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн 30 мин.
Google внедрит «аналог блокчейна» для проверки подлинности приложений и модулей Android 37 мин.
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей 45 мин.
«Это не распознавание лиц»: в Facebook и Instagram встроили ИИ, который выявляет детей по росту и строению скелета 48 мин.
Из WhatsApp исчезнут аватары для метавселенной 2 ч.
Эксперты «Инфосистемы Джет» представили концепцию построения ИТ-инфраструктуры в условиях постоянных сбоев и изменений 3 ч.
Раскрыты самые успешные игровые компании по итогам 2025 года — российский рынок восстанавливается после краха 4 ч.
Нет худа без добра: Capcom нашла позитив в негативе фанатов Resident Evil Requiem вокруг DLSS 5 4 ч.
ИИ-помощник Copilot начал присваивать себе заслуги программистов, но Microsoft уже всё починила 5 ч.
По бумагам всё чисто: Малайзия стремительно становится хабом ИИ ЦОД, благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности к клиентам из Китая 22 мин.
Adata выпустила память с «бесконечным зеркалом» — XPG Novakey RGB DDR5 объёмом до 32 Гбайт и скоростью до 6400 МТ/с 31 мин.
Анонсирован смартфон Honor Play 80 Plus с батареей на 7500 мА·ч и Snapdragon 4 Gen 4 по цене от $249 39 мин.
Be quiet! выпустила кулеры Dark Rock 6 и Dark Rock Pro 6 весом больше килограмма для процессоров с TDP до 300 Вт 41 мин.
Флагманский внедорожник Xiaomi показался на дорожных испытаниях 45 мин.
Google может столкнуться с забастовками ИИ-разработчиков из-за контрактов с военными 46 мин.
РТК-ЦОД инвестировал в развитие инфраструктуры дата-центров более 38 млрд рублей 2 ч.
«Тёмная, горячая, безжизненная скала»: телескоп «Джеймс Уэбб» впервые изучил поверхность экзопланеты за пределами Солнечной системы 2 ч.
Panthalassa разработала морские ИИ-платформы, работающие от энергии волн 3 ч.
OCP продвигает переход ЦОД на DC-питание для повышения плотности и энергоэффективности вычислений 3 ч.