LG Display показала Tandem OLED с удвоенным сроком службы и сниженным потреблением, а также геймерский 720-Гц OLED-дисплей

Компания LG Display представила на выставке SID Display Week 2026 в Лос-Анджелесе новые OLED-разработки, включая панели для игровых мониторов, ноутбуков, автомобильных дисплеев и роботов.

Экспозиция компании включает двухслойную панель Tandem OLED третьего поколения, у которой, как заявляет производитель, на 18 % ниже энергопотребление и более чем вдвое увеличен срок службы по сравнению с предыдущим поколением. Первая версия, предназначенная для использования в автомобилях, отличается яркостью до 1200 кд/м2 и рассчитана на более 15 тыс. часов работы при комнатной температуре без ухудшения качества изображения. Серийное производство новинки начнётся в этом году.

Также демонстрируется 16-дюймовая панель Tandem OLED для ноутбуков, которая тоньше и легче, чем обычные OLED-панели, и её использование позволяет увеличить время автономной работы устройства до 2,3 часа.

LG Display ожидает, что технология Tandem OLED получит распространение в планшетах и ​​других устройствах в качестве замены ЖК-панелей по мере расширения масштабов производства.

В игровой секции экспозиции демонстрируется 27-дюймовая OLED-панель с частотой обновления 540 Гц при разрешении QHD и до 720 Гц в режиме Dynamic Frequency & Resolution, а также 39-дюймовая изогнутая OLED-панель 5K2K и 27-дюймовая OLED-панель 5K с плотностью пикселей 220 PPI. В 5K-панели используется новая структура субпикселей RGB Stripe, которая, по словам LG, улучшает коэффициент апертуры и уменьшает артефакты, такие как цветовые искажения и окантовка.

LG Display также показала свою дебютную панель P-OLED для человекоподобных роботов. В ней используется технология Tandem OLED, разработанная для автомобилей, с поддержкой гибкого форм-фактора и более широких требований к эксплуатации.

Кроме того, в экспозиции представлены телевизоры с OLED-панелью на базе технологии Primary RGB Tandem 2.0 с поддержкой пиковой яркости 4500 кд/м2 и коэффициентом отражения 0,3 %, а также автомобильные дисплеи, включая 57-дюймовую P2P-панель и 32-дюймовый раздвижной OLED-дисплей.

