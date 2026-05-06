Energizer представила безопасные для детей и питомцев батарейки-таблетки — они не вызывают ожогов при проглатывании

Компания Energizer представила новую линейку литиевых батареек-таблеток Ultimate Child Shield, которые, по заявлению производителя, стали первыми в мире безопасными для проглатывания детьми и домашними животными батарейками такого типа. Обычно проглоченная батарейка с высокой вероятностью вызывает ожоги желудочно-кишечного тракта, часто со смертельным исходом. В будущем безопасные батарейки Energizer гарантированно спасут не одну жизнь.

Источник изображений: Energizer

Проблема заключается в том, что обычные батарейки-таблетки при попадании в пищевод могут вступать в реакцию со слюной и создавать электрический ток. В результате запускается химическая реакция, вызывающая щелочные ожоги тканей всего за несколько часов, что приводит к тяжёлым травмам и даже летальному исходу. Ежегодно в США фиксируются тысячи подобных случаев, поэтому вопрос безопасности таких батареек давно актуален для производителей и медиков.

Главное отличие новой разработки Energizer заключается в использовании специального титанового сплава вместо традиционной нержавеющей стали. По утверждению компании, это предотвращает возникновение опасной реакции в случае проглатывания. Кроме того, батарейки оснащены дополнительными защитными функциями: горьким покрытием, которое затрудняет проглатывание, специальным пищевым красителем, окрашивающим рот в синий цвет при контакте со слюной, а также сложной для вскрытия ребёнком упаковкой. Эти меры должны не только снизить риск травмы, но и быстрее предупредить взрослых о происшествии.

Новинка выпускается в популярных формфакторах 2032, 2025 и 2016, которые используются в брелоках, пультах, трекерах и других компактных устройствах. Несмотря на важность всех технологических решений, затрудняющих проглатывание батарейки, а также снижение рисков, если это всё-таки произойдёт, специалисты подчёркивают, что батарейки всё равно нельзя считать полностью безопасными. Даже если риск ожогов снижен, сохраняется опасность удушья или механической непроходимости пищеварительного тракта. Поэтому Energizer и медицинские эксперты рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью при любом подозрении на проглатывание батарейки ребёнком или домашним животным.

Теги: energizer, батарейки, здоровье
