Мировой рынок чипов идёт к $1 трлн — первый квартал принёс почти $300 млрд

Согласно данным Ассоциации производителей полупроводниковой промышленности (SIA), глобальная выручка от продаж полупроводников в первом квартале 2026 года достигла $298,5 млрд, что на 25 % больше, чем в предыдущем квартале. SIA считает, что в этом году отрасль находится на пути к тому, чтобы превысить объём продаж в $1 трлн.

В отчёте говорится, что в первом квартале выручка в размере $298,5 млрд приходится на продажи логических, запоминающих, аналоговых, смешанных и других типов микросхем. При этом в марте этого года месячная выручка составила $99,5 млрд, что на 79,2 % больше, чем $55,5 млрд, зафиксированных в марте 2025 года, и на 11,5 % больше, чем в феврале 2026 года. Ежемесячные показатели рассчитываются как скользящее среднее значение за три месяца по данным World Semiconductor Trade Statistics.

Ассоциация производителей полупроводников (SIA) представляет 99 % выручки от продаж полупроводников, генерируемой компаниями из США, и почти две трети компаний, занимающихся производством микросхем, штаб-квартиры которых находятся за пределами США. Это означает, что фактические продажи микросхем различными производителями в первом квартале 2026 года превысили $300 млрд.

К сожалению, фактическую общую выручку производителей полупроводников по всему миру сложно точно оценить, поскольку частные компании не публикуют свои финансовые результаты. Некоторые компании частично интегрированы, и объёмы продаж их полупроводников невозможно точно оценить (например, Apple, Bosch, Huawei, Sony и Tesla). Многие китайские компании, как правило, работают вне поля зрения США и поэтому неохотно делятся данными о продажах с SIA.

В региональном разрезе продажи в марте 2026 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 108,5 % в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на 83,1 % в Северной и Южной Америке, на 74,8 % в Китае, на 46,5 % в Европе и на 7,4 % в Японии. В сравнении с предыдущим месяцем, продажи в марте также выросли на всех ключевых рынках: на 13,3 % в Северной и Южной Америке, на 12,7 % в Китае, на 9,8 % в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на 8,4 % в Европе и на 7,1 % в Японии.

«Глобальные продажи микросхем по-прежнему движутся к отметке в 1 триллион долларов в 2026 году, при этом продажи в первом квартале значительно превышают продажи в четвёртом квартале 2025 года. Высокие продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке и Китае способствовали росту мирового рынка полупроводников, подчеркивая широкий и устойчивый спрос на полупроводники и бесчисленное множество технологических продуктов, которые они позволяют создавать», — заявил Джон Нойффер (John Neuffer), президент и генеральный директор SIA.

Учитывая нынешний суперцикл в полупроводниковой отрасли, обусловленный развитием ИИ, и прогнозы многолетней нехватки критически важных типов микросхем, общая выручка в отрасли, по всей видимости, продолжит резко расти, а производители всех типов микросхем, скорее всего, смогут и дальше извлекать выгоду из бума в сфере искусственного интеллекта.