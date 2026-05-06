Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring 2 выйдет не раньше 2027 года — с упором на автономность и мониторинг здоровья

По данным южнокорейского издания ETNews, ссылающегося на отраслевые источники, компания Samsung вряд ли в этом году выпустит новое умное кольцо Galaxy Ring 2. Устройство, скорее всего, выйдет в начале 2027 года.

Оригинальная модель смарт-кольца Galaxy Ring была представлена в 2024 году по цене $399. В конце 2025 года появилась информация, что Samsung не планирует в ближайшее время выпускать новую модель.

Согласно отраслевым источникам, опрошенным ETNews, в новом Galaxy Ring 2 будет увеличено время автономной работы, а также повышено удобство ношения. Последнее будет достигнуто за счёт уменьшения толщины и веса устройства благодаря «оптимизации» расположения компонентов. Что же касается автономности, то она увеличится с нынешних 7 дней до 9–10 дней без подзарядки.

Отмечается, что Samsung также планирует усовершенствовать в новинке датчики для отслеживания состояния здоровья, уделив особое внимание «повышению точности анализа сна и расширению возможностей мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы», а также разработке неинвазивного метода контроля уровня глюкозы в крови. Эту функцию Samsung также пытается реализовать в смарт-часах Galaxy Watch.