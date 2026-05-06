Инвесторы требуют от Nintendo поднять цену Switch 2 — сейчас консоль убыточна

По данным Bloomberg, цена на Nintendo Switch 2 может вырасти менее чем через год после выхода приставки на рынок. Издание утверждает, что инвесторы оказывают давление на Nintendo, требуя скорректировать ценовую политику, поскольку стоимость комплектующих, доставки и материалов влияет на рентабельность консоли.

Источник изображения: Nintendo

В настоящее время рекомендованная розничная цена Switch 2 в США составляет $450. Несмотря на опасения по поводу роста экспортных тарифов, Nintendo не стала менять цену приставки в прошлом году перед открытием предварительных заказов на консоль. Однако компания повысила стоимость аксессуаров.

Инвесторы Nintendo обеспокоены тем, что Switch 2 за $450 приносит компании огромные убытки. Американские технологические гиганты скупают ключевые компоненты, такие как память, по всему миру, а перебои в торговле из-за войны на Ближнем Востоке влияют на стоимость доставки и даже на цены на базовые материалы, такие как пластик. Японские конкуренты, такие как Capcom, Koei Tecmo и даже Sony, также испытывают давление, пишет издание.

Bloomberg отмечает, что акции Nintendo падают в цене уже пять месяцев подряд, что является самым продолжительным периодом снижения стоимости акций компании с 2016 года. По мнению издания, наиболее вероятным повышением цены консоли является диапазон $50–100. В статье также упоминается более дешёвая модель Switch 2, предназначенная только для Японии, по цене около 50 000 иен, которая также может попасть под корректировку цен. Nintendo также продаёт в Японии многоязычную модель по более высокой цене.

Источник изображения: Bloomberg

Nintendo — не единственная компания, столкнувшаяся с ростом стоимости компонентов для сборки своего оборудования. В марте Sony повысила цены на свои консоли PS5, PS5 Pro, а также устройство удалённого доступа PlayStation Portal. В США цена PS5 Pro выросла до $899,99. Новые цены вступили в силу 2 апреля.

Несмотря на текущие проблемы на рынке, Switch 2 стала самой быстро продаваемой домашней консолью в истории США после семи месяцев на рынке.

