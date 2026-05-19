Система жидкостного охлаждения PCCooler GT360M ARGB Display: без сюрпризов

На днях я заглянул на сайт одной крупной сетевой компании, в разделы систем охлаждения для ПК, и не без удивления обнаружил, что количество доступных для приобретения процессорных воздушных систем охлаждения равно 667 единицам, а систем жидкостного охлаждения необслуживаемого типа (AiO СЖО) – 618 единицам. То есть ассортимент воздушных и жидкостных систем практически сравнялся в количественном плане. Вдобавок к этому происходят и ценовые изменения: модели малоизвестных брендов СЖО в форм-факторе 360-мм пробили нижнюю границу в 4 000 рублей, где находится подавляющее большинство воздушных процессорных кулеров, а давно известные на российском рынке бренды предлагают свои продукты лишь немногим дороже. Всего пару лет назад ситуация была совершенно иной как по ассортименту, так и по стоимости.

Если добавить к этому тот факт, что снижения тепловыделения процессоров в ближайшие годы не предвидится, то можно констатировать, что мы с вами становимся свидетелями постепенной и неизбежной миграции охлаждения в домашних персональных компьютерах с «воздуха» на «воду». Поэтому неудивительно, что все компании выпускают свои новые модели СЖО с завидной регулярностью (даже австрийская Noctua недавно анонсировала свою первую систему жидкостного охлаждения). В их числе и китайская PCCooler, которая продолжает расширять ассортимент таких моделей, представив сразу несколько новинок, одну из которых – PCCooler GT360M ARGB Display – мы изучим и протестируем сегодня.

⇡#Технические характеристики и стоимость

Наименование характеристик PCCooler GT360M ARGB Display (GT360M-BKAWXX-GL) Радиатор Размеры (Д × Ш × В), мм 397,5 × 120,5 × 27,5 Размеры оребрения радиатора (Д × Ш × В), мм 362,0 × 117,0 × 21,0 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 12 Расстояние между каналами, мм 8,0 Плотность радиатора, FPI 20 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 3 Модель вентилятора ID-Cooling AS-120 V2 ARGB Типоразмер 120 × 120 × 25,5 Диаметр крыльчатки/статора, мм 113,0 / 46,0 Количество и тип подшипника(ов) 1, HDB Скорость вращения, об/мин 500–2200 (±10%) (ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 75,8 (макс.) Уровень шума, дБА 15-33,7) Максимальное статическое давление, мм H 2 O 3,2 (макс.) Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 3,3 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 2,40 / 2,13 Срок службы, часов/лет н/д Масса одного вентилятора, г 150 Длина кабеля, мм 50 (+500) Помпа Размеры (Д × Ш × В), мм 91,5 × 90 × 85 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 2600 (±10%) / 2590 Тип подшипника С керамической втулкой Срок службы подшипника, часов/лет н/д Номинальное напряжение, В 12,0 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 3,60 / 4,02 Уровень шума, дБА н/д Длина кабеля, мм 440 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 60 × 54 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами AMD Socket AM4/AM5 Intel LGA1851/1700/1200/115x Дополнительно Длина шлангов, мм 390 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 6-Dec Теплоноситель Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт н/д Термопаста PCCooler EX90 [14,8 Вт/(м·°С)] Подсветка Вентиляторов и крышки помпы (с IPS-экраном 2,8”) Масса системы в сборе, г 1 478 Гарантийный срок, лет 3 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 6 599

⇡#Упаковка и комплектация

Коробка, в которой поставляется PCCooler GT360M ARGB Display, легко узнаваема по характерному для компании стилю оформления, где преобладает серый цвет с треугольной текстурой. Лицевую сторону коробки украшает изображение работающей СЖО и название модели, а на обратной приведена таблица с подробными характеристиками системы и служебной информацией.

В цветную картонную коробку вставлена корзина из пористого картона, в отсеках которой зафиксирована система жидкостного охлаждения и её комплектующие.

В комплекте поставки можно найти металлическую усилительную пластину для Intel, крепление для AMD и Intel, комплект винтов и втулок, инструкцию по сборке и термопасту.

Кстати, PCCooler комплектует свои системы охлаждения (включая воздушные) довольно эффективной термопастой EX90 с заявленной теплопроводностью 14,8 Вт/(м·°С). Искать ей альтернативу при установке СЖО нет необходимости.

PCCooler GT360M ARGB Display выпускается в Китае и уже поступила в продажу в России по цене 6 599 рублей, что совсем недорого для такой СЖО. На систему предоставляется гарантия сроком 3 года.

PCCooler GT360M ARGB Display – очередная система жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, собранная и заправленная на заводе и полностью готовая к эксплуатации. Наша версия выполнена в чёрном цвете, но у PCCooler доступен и белый вариант этой модели.

Конструкция охладителя состоит из радиатора с установленными на него вентиляторами и помпы с водоблоком, соединённой с этим радиатором двумя гибкими шлангами.

Общая масса системы равна 1 478 граммам. Отметим, что предельный уровень TDP процессора, с которым PCCooler GT360M ARGB Display должна справиться, в её характеристиках не указан.

Радиатор выполнен из алюминия, что является характерной особенностью подавляющего большинства таких AiO СЖО. Его размеры равны 397,5 × 120,5 × 27,5 мм, а размеры самого оребрения, состоящего из 12 плоских каналов и приклеенной между ними гофроленты — 362 × 117 × 21 мм.

Плотность радиатора равна стандартным 20-21 ребру на дюйм.

Торцы радиаторов отличаются друг от друга тем, что на увеличенном размещены два фитинга с опрессованными шлангами, а противоположный ему торец не имеет никаких особенностей.

Длину шлангов мы всегда измеряем и приводим без учёта фитингов. Почему так? Ну, потому что фитинг – это жёсткая неподвижная часть, и, хотя он на общую длину соединения радиатора с помпой также влияет, к собственно шлангу не относится. Длина шлангов PCCooler GT360M ARGB Display, измеренная с учетом этой оговорки, равна 390 мм, а их внешний диаметр составляет 12 мм.

Шланги в этой модели СЖО выполнены из материала с названием EPDM – этилен-пропилен-диеновый каучук – и дополнительно «запечатаны» в синтетическую оболочку.

По мнению PCCooler, такие шланги не только обеспечивают долговечность и надёжность соединений, но и минимизируют испарение теплоносителя из контура СЖО. Отметим, что соединительных скоб для шлангов здесь не предусмотрено.

Блок помпы состоит из двух компонентов: непосредственно насоса и крышки с экраном, которая устанавливается сверху на этот насос. Корпус помпы выполнен из прочного пластика и очень компактный. В углах по периметру видны магнитные держатели корпуса экрана, а сверху контактная площадка для соединения экрана с помпой.

О производительности помпы в PCCooler GT360M ARGB Display известно чуть меньше, чем ничего. Ни о каких литрах в час или высоте водяного столба в системах AiO производитель не упоминает, а максимум, что указывается в характеристиках, – это скорость ротора помпы, уровень шума и энергопотребление. В случае тестируемой системы скорость ротора помпы заявлена на отметке 2600 об/мин с допуском в 10% в обе стороны. По данным мониторинга, скорость ротора помпы составляла 2590 об/мин, что полностью соответствует заявленной. PWM-регулировка насосом не поддерживается. Уровень шума также не указан. Что касается энергопотребления, то при указанных в характеристиках 3,6 Вт помпа потребляла 4,02 Вт. Отклонение, в принципе, незначительное, чуть больше 10%.

Экран в этой системе 2,8-дюймовый, тип матрицы – IPS, разрешение – 320 × 240 пикселей, цветность – 24 бит.

На него можно выводить не только данные мониторинга системы, но и фото, GIF-изображения и даже короткие видео в формате MP4. Подключение экрана к материнской плате реализовано по интерфейсу USB 2.0.

К основанию помпы привёрнут медный водоблок с микроканальной структурой. Размеры его основания равны 60 × 54 мм, а качество шлифовки контактной поверхности не вызывает нареканий.

В плане ровности водоблок не идеален, поскольку есть небольшая выпуклость точно по центру, которая отчётливо прослеживается на полученном отпечатке теплораспределителя процессора конструктивного исполнения Socket AM5.

Впрочем, ничего критичного мы здесь не видим, вполне типичная ситуация не только для систем жидкостного охлаждения, но и для многих процессорных кулеров.

Каждая система жидкостного охлаждения PCCooler оснащается оригинальными вентиляторами. Чем система дороже, тем и вентиляторы современнее и, если можно так сказать, престижнее. Например, флагманская DT360 Max ARGB Display получила высокопроизводительные F7 X120B ARGB на двойных подшипниках качения NSK. Здесь же, в GT360M ARGB Display, вентиляторы самые простые, хотя и с подсветкой. Конкретную модель в ассортименте PCCooler определить не удалось, но конструктивно и по характеристикам они ближе всего к F3 S120 ARGB.

В вентиляторах используется черная рамка с воронкообразными впуском и выпуском, 46-мм статор на изогнутых стойках и белая семилопастная крыльчатка диаметром 113 мм.

Скорость вращения вентиляторов регулируется методом широтно-импульсной модуляции (PWM) в диапазоне от 500 до 2200 об/мин с допуском в 10% по верхней границе. На максимальной скорости воздушный поток одного вентилятора может достигать 75,8 CFM, статическое давление – 3,2 мм H 2 O, а уровень шума находится в диапазоне от 15 до 33,7 дБА.

На бумажной наклейке статора приведены электрические характеристики, указана страна производства и компания-производитель.

Срок службы гидродинамических подшипников вентиляторов в их характеристиках не указан. Что касается энергопотребления «вертушек», то при заявленных в спецификациях 2,4 Вт каждый вентилятор потреблял не более 2,2 Вт. Стартовое напряжение равно 3,3 В.

Вентиляторы соединяются последовательно семиконтактными коннекторами, которые прячутся в уголках рамки с резиновыми антивибрационными демпферами.

После этого все вентиляторы подключаются единым кабелем длиной 500 мм.

На другом конце кабель раздваивается на коннектор 4-pin для питания и мониторинга, а также коннектор ARGB для синхронизации подсветки.

⇡#Совместимость и установка

PCCooler GT360M ARGB Display является в полной мере универсальной системой, то есть её водоблок совместим со всеми актуальными (и уже не очень актуальными) процессорами, в числе которых AMD Socket AM5/AM4 и Intel LGA1851/1700/1200/115x. Бумажная инструкция по установке включена в комплект поставки СЖО, а также можно скачать её электронную версию с сайта компании (формат PDF, 6,09 Мбайт).

Комплект креплений для установки водоблока на процессор AMD, на котором мы тестировали СЖО, состоит из двух направляющих, четырёх втулок и четырёх гаек с накатанной головкой.

Всё собирается и устанавливается на материнской плате очень просто, а радиатор мы закрепили на верхней панели корпуса системного блока с ориентацией вентиляторов на выдув из него.

Для подключения СЖО к плате потребуется один коннектор 4-pin для вентиляторов, один 3-pin для помпы и один ARGB для подсветки вентиляторов. Для активации и настройки экрана также нужно подключить кабель USB 2.0. Сразу отметим красивую подсветку вентиляторов и яркий и чёткий экран на помпе.

Для настройки экрана потребуется установить программное обеспечение CPS Display с сайта PCCooler, в котором реализованы настройки мониторинга и самого экрана.

Если же экран никак не настраивать, то стандартный скин будет с какой-то анимешной дивой, а для мониторинга выводится температура центрального процессора и температура графического ядра видеокарты.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности PCCooler GT360M ARGB Display и её соперников проведено в корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 51, частота – 5,1 ГГц, напряжение Vcore – 1,070-1,075 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 225 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,335/1,320 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-38-38-48 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VSOC фиксировалось на отметке 1,210 В. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на 2,133 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.8246). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.46-5960 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура по датчику Tdie в пике нагрузки и в режиме простоя с учётом корректировки на дельту температуры окружения. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры каждого кластера ядер процессора (CCD1 и CCD2). Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 23,7–26,5 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы или только помпа. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

В сегодняшней статье PCCooler GT360M ARGB Display мы сравним с двумя системами жидкостного охлаждения этого же форм-фактора. Первой является MSI MAG CORELIQUID A13 360 с практически такой же стоимостью.

Второй является система DeepCool LQ360, используемая нами в качестве эталона среди 360-мм моделей.

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

По эффективности охлаждения PCCooler GT360M ARGB Display чего-то выдающегося не демонстрирует. Сопоставимой с ней по стоимости системе MSI MAG CORELIQUID A13 360 она проигрывает от 1,7 до 3,6 градуса Цельсия, а более дорогой DeepCool LQ360 уступает от 3,4 до 4,9 градуса Цельсия в зависимости от скоростного режима работы вентиляторов. На первый взгляд, это не так уж и много. Если учесть, что все эти системы конструктивно одинаковы (радиаторы вообще идентичны друг другу), разница в эффективности определяется производительностью их вентиляторов и помп.

Но посмотрим, что будет дальше, и повышаем частоту AMD Ryzen 9 9950X до 5,2 ГГц с увеличением напряжения до 1,120-1,125 В при том же восьмом уровне LLC.

Теперь HWiNFO64 рапортует о тепловыделении процессора под стрессовой нагрузкой на уровне 255-260 ватт, поэтому системы охлаждения справляются с этой задачей уже не в каждом скоростном режиме своих штатных вентиляторов.

В этом режиме PCCooler GT360M ARGB Display смогла сократить отставание, уступая MSI MAG CORELIQUID A13 360 всего 1,6-3,3 градуса Цельсия, а DeepCool LQ360 – 2,6-3,6 градуса Цельсия. Правда, в отличие от систем MSI и тем более DeepCool, PCCooler не справлялась с нагрузкой на скоростях вентиляторов ниже 1100 об/мин, а также не смогла выступить в финальном стресс-тесте на частоте процессора 5,3 ГГц при тепловыделении под 280 ватт. Поэтому нам остаётся только сравнить уровень шума систем жидкостного охлаждения.

Кривая уровня шума вентиляторов PCCooler GT360M ARGB Display проходит вплотную к кривой DeepCool LQ360. Только ниже 1250 об/мин их пути расходятся, и вентиляторы PCCooler начинают работать чуть тише. Но в целом это очень близкие по шуму вентиляторов СЖО, в том числе и по субъективной оценке. А вот MSI MAG CORELIQUID A13 360 работает потише, но нельзя сказать, что кардинально. Субъективно комфортной троица вентиляторов PCCooler остаётся до скорости 970 об/мин (36 дБА), а затихают они при снижении оборотов до 870 об/мин (33 дБА). Биений крыльчаток, треска или призвуков в работе электродвигателей вентиляторов не зафиксировано. Четвёрка с минусом по нашей методике.

А вот за помпу PCCooler GT360M ARGB Display можно похвалить, поскольку со своими 28,8 дБА она занимает верхние строчки нашего хит-парада среди 360-мм AiO СЖО.

Кстати, чуть выше неё на диаграмме и в таблице находится система PCCooler DT360 ARGB Display с помпой на 2530 об/мин и уровнем шума 28,4 дБА. Так что, скорее всего, столь низкий уровень шума помп PCCooler вызван именно их невысокими оборотами, в отличии от помп других производителей.

PCCooler GT360M ARGB Display – очередная система жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, выделяющаяся большим и ярким экраном на помпе с возможностью мониторинга параметров системы, вывода изображений и видео. Экран настраивается как угодно, а изображение поворачивается во все четыре стороны, и вкупе с красивыми вентиляторами с подсветкой система выглядит весьма привлекательно.

Что касается её эффективности, то в этом плане GT360M звёзд с неба не хватает, но 260 ватт от процессора AMD уверенно отведёт (от Intel, скорее всего, и больше). По уровню шума вентиляторы PCCooler рекордсменами не стали, а вот помпа одна из самых тихих на рынке.

Полную универсальность, надёжность крепления, трёхлетнюю гарантию и низкую стоимость также можно отнести к сильным сторонам этой модели. На наш взгляд, требовать чего-то большего от AiO СЖО в этом ценовом классе сейчас вряд ли возможно, а вот какие сюрпризы нас ждут, например, через год, покажет время.