Hisense представила игровой 5K-монитор GX Ultra с частотой обновления 180 Гц

Завтра, 8 мая, Hisense начнёт продажи игрового монитора GX Ultra — его отличают экран с разрешением 5K (5120 × 2880 пикселей) и подсветкой Mini LED. С учётом скидки его стоимость составляет 6999 юаней ($1030).

Игровой монитор Hisense GX Ultra оснащён 27-дюймовым дисплеем разрешения 5K с частотой обновления 180 Гц; есть и дополнительный режим — снизив разрешение картинки до 2,5K, можно увеличить частоту обновления до 330 Гц. Экран располагает 2304 зонами подсветки Mini LED; производитель также указал на параметр 0OD (Zero Optical Distance), который свидетельствует о минимальном зазоре между панелью подсветки и ЖК-слоем дисплея. Пиковая яркость составляет 2000 кд/м².

Ещё одним достоинством Hisense GX Ultra стала поверхность Obsidian Screen — глянцевая панель со внутренней и внешней антибликовой обработкой. Отражательная способность этого покрытия составляет 1,8 %. Монитор располагает встроенными динамиками и чипом аудиоусилителя; в некоторых китайский источниках упоминается процессор обработки изображения и функции умного телевизора, но производитель эту информацию пока не подтвердил.

Рынок игровых 5K-мониторов, очевидно, растёт, и ассортимент их будет расширяться. Nvidia заявила о поддержке игр в 8K ещё с выпуском видеокарты GeForce RTX 3090, так что значительных технических препятствий не предвидится.