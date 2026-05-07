Приложение Fitbit превратилось в Google Health — и сможет собирать данные о здоровье даже из Apple Health

Fitbit — один из крупнейших производителей носимых устройств на протяжении почти двух десятилетий, но с момента приобретения Google в 2021 году он претерпел серьёзные трансформации. Самыми значимыми за последнее время стал выход инновационного миниатюрного фитнес-трекера Fitbit Air без экрана, и кардинальное обновление приложения Fitbit, которое теперь называется Google Health. Это обязательное изменение, и остаться на старом приложении Fitbit невозможно.

Google Health — это универсальное приложение для отслеживания состояния здоровья, и это означает, что оно не ограничивается пользователями устройств Fitbit. Пользователь может учитывать данные о приёме пищи, потреблении воды и отслеживать множество других показателей на четырёх основных вкладках: «Сегодня», «Фитнес», «Сон» и «Здоровье». С помощью Google Health Premium и Google Health Coach с поддержкой ИИ пользователи смогут создавать и корректировать индивидуальные планы тренировок.

Приложение Google Health разработано для интеграции со любыми другими приложениями для здоровья и поддерживает хранение медицинских записей пользователей. Поскольку разные приложения могут предоставлять данные разного качества, пользователь может выбрать нужный источник и указать Health отдавать ему приоритет. Данные могут быть получены из API Health Connect, Google Health и Apple Health, хотя ранее пользователям приходилось полагаться на сторонние инструменты для синхронизации своих данных.

Google Health бесплатно доступно пользователям более чем в 200 странах. Приложение позволяет отслеживать активность, сон и показатели здоровья пользователя, хранить медицинские записи, а также получать доступ к базовым данным о весе и питании. Платная версия Google Health Premium расширяет возможности мониторинга здоровья, выступая в роли персонального тренера.

Вместо универсальных рекомендаций по здоровью, Google Health Coach, доступный пользователям Premium, призван предоставлять упрощённые и действенные рекомендации. Пользователь может указать любые свои особые ограничения и использовать его для создания фитнес-целей. По мере изменения целей Health Coach адаптируется, постоянно поддерживая актуальность фитнес-режима. Чтобы добиться идеального пользовательского опыта, Google привлёк чемпиона НБА Стефена Карри (Stephen Curry) для получения его советов и рекомендаций.

Доступ к Google Health Premium будет предоставлен жителям более чем 30 стран. Для использования Health Coach и связанных инструментов потребуется совместимая модель Fitbit или Pixel Watch. Для доступа к персонализированным тренировкам и расширенному набору функций пользователям придётся платить $9,99 в месяц или $99 в год. Подписка Google Health Premium будет бесплатным бонусом для пользователей планов Google AI Pro и Ultra.

Пользователи Fitbit начнут получать первое официальное предупреждение о предстоящем переходе уже сегодня. 19 мая состоится официальный запуск приложения Google Health, которое заменит приложение Fitbit. Данные Fitbit можно без проблем перенести в Google Health, а позже в этом году Google планирует предоставить аналогичную возможность импорта данных Google Fit.