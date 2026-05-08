TCL CSOT показала дисплей для ноутбуков, работающий с частотой от 0,01 до 120 Гц одновременно

Компания TCL CSOT продемонстрировала 14-дюймовую оксидную ЖК-панель для ноутбуков на выставке SID Display Week 2026. По словам производителя, благодаря использующейся в ней технологии Adaptive Partition Refresh Rate панель может работать в диапазоне частоты обновления от 0,01 до 120 Гц для разных частей экрана одновременно.

Режим 0,01 Гц означает, что дисплей может обновлять один кадр каждые 100 секунд. Этот режим предназначен для работы со статичным контентом, таким как документы или элементы рабочего стола. Динамические элементы на экране по-прежнему могут отображаться с частотой до 120 Гц.

Согласно TCL CSOT, технология Adaptive Partition Refresh Rate использует разделение на уровне строк в горизонтальном направлении. Вертикальное разделение осуществляется с помощью технологии интегральной схемы Chip-on-Glass и программного управления. Это позволяет разным частям панели работать с разной частотой обновления.

В основе панели от TCL CSOT лежит TFT-матрица с технологией Ultra High Mobility Oxide, обеспечивающей очень высокий уровень подвижности электронов — до 50 см2/В·с. По словам производителя, технология позволяет снизить энергопотребление экрана до 50 %. Компания также утверждает, что устранила проблемы с равномерностью яркости и мерцанием при работе на низких частотах.

В ноутбуках Dell XPS уже используются панели LG Display Oxide с поддержкой частоты обновления 1 Гц. Такая особенность позволяет повысить автономность устройства, поэтому подход TCL CSOT может продвинуть эту идею ещё дальше. Вместо снижения частоты обновления всей панели технология Adaptive Partition Refresh Rate может обновлять различные области экрана с разной скоростью. Частота обновления для статического контента может снижаться до 0,01 Гц, в то время как частота обновления для движущихся элементов может достигать 120 Гц. Это может увеличить время автономной работы без замедления анимации, окон видеоплееров или других активных частей экрана.

Компания планирует начать массовое производство своих оксидных дисплеев в 2026 году.

Теги: tcl csot, дисплей, ноутбуки
