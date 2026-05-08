Asus выпустила 12,3" портативный сенсорный монитор ROG Strix XG129C и 34" геймерский ROG Strix OLED XG34WCDMS

Компания Asus представила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор ROG Strix OLED XG34WCDMS, а также портативный 12,3-дюймовый вспомогательный монитор ROG Strix XG129C.

Источник изображений: Asus

В основе ROG Strix OLED XG34WCDMS используется изогнутая матрица RGB Tandem QD-OLED с радиусом кривизны 1800R и частотой обновления 280 Гц. Новинка поддерживает разрешение WQHD (3440 × 1440 пикселей) и обладает скоростью отклика 0,03 мс (GtG).

В дисплее используется технология RGB Stripe Pixel, гарантирующая чёткий, сверхрезкий текст и высокую точность цветопередачи. Кроме того, монитор оснащён плёнкой BlackShield, которая обеспечивает в 2,5 раза лучшую устойчивость дисплея к царапинам, и увеличивает воспринимаемый уровень чёрного до 40 % по сравнению с мониторами QD-OLED предыдущего поколения.

Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR 500 True Black. Пиковая яркость дисплея составляет 1300 кд/м2. Для новинки заявлен 99-процентный цветовой охват DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E <2. Встроенные функции Asus OLED Care Pro, в состав которых в том числе входит датчик приближения Neo Proximity Sensor, защищают панель от выгорания. Также производитель указывает на совместимость монитора с технологией синхронизации изображения Nvidia G-Sync и поддержку AMD FreeSync Premium Pro.

Набор разъёмов монитора состоит из одного DisplayPort 1.4 с DSC, двух HDMI 2.1, а также порта USB-C с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт и двух USB 3.2 Gen1 Type-A. В комплект поставки монитора входит компактная эргономичная подставка.

Модель ROG Strix XG129C предназначена для работы в качестве вспомогательного монитора. В основе новинки используется сенсорная IPS-панель с соотношением сторон 24:9, поддерживающая разрешение 1920 × 720 пикселей и обладающая яркостью 300 кд/м2. Для монитора заявлен 125-процентный цветовой охват sRGB и 90-процентный DCI-P3. Монитор поставляется с годичной подпиской на утилиту AIDA64 Extreme для мониторинга состояния ПК.

Набор разъёмов ROG Strix XG129C включает один HDMI 1.2 и два USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort и поддержкой зарядки мощностью 20 Вт. Также монитор оснащён встроенной подставкой.

Стоимость представленных мониторов Asus не сообщила.

Теги: asus rog, игровой монитор, qd-oled, ips матрица
