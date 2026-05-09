Разработчик технологии квантовых точек для телевизоров показал недостатки панелей RGB LED

На ежегодном мероприятии Display Week в Лос-Анджелесе компания Nanosys, выступающая разработчиком технологии «суперквантовых точек» (SQD), выступила с критикой конкурирующего решения — ЖК-панелей с RGB-подсветкой, известных под маркетинговыми названиями Micro RGB и Mini RGB, которые в этом году выступают в качестве одного из наиболее популярных технологических трендов.

В подтверждение своей позиции Nanosys выставила два 85-дюймовых телевизора: один был оборудован ЖК-панелью с подсветкой mini-LED и покрытием с квантовыми точками, а второй — экраном с подсветкой RGB LED. Второй телевизор журналистам The Verge идентифицировать не удалось, а первый — модель TCL X11L. В телевизорах с подсветкой RGB LED в качестве задней подсветки выступают сгруппированные в зоны светодиоды красного, зелёного и синего цвета. В теории это обеспечивает панелям более яркие и насыщенные цвета по сравнению с телевизорами mini-LED, но в той же теории предполагается и одна проблема. Излучаемый подсветкой цветной свет распространяется и на близлежащие пиксели, что приводит к перекрёстному цветовому искажению. Так, если у человека на экране красная одежда или головной убор, то и у его кожи может оказаться красноватый оттенок.

В ходе демонстрации оба телевизора показывали один и тот же видеопоток. На одном из слайдов демонстрировались фигуры в три ряда: два ряда квадратов с основными и дополнительными цветами и третий ряд с тонким белым крестом на чёрном фоне под каждым цветным квадратом. В верхнем ряду происходило чередование полностью закрашенных квадратов и квадратов с белыми крестами внутри. На телевизоре RGB LED, когда в верхнем ряду появлялся белый крест, область вокруг него становилась немного светлее, и насыщенность основного цвета снижалась. Перекрёстные искажения проявлялись не только в верхнем, но и в нижнем ряду: цвета прямоугольников из среднего ряда проникали в ряд с белыми крестами. Тот же эффект давал о себе знать и в произвольных изображениях: по изменению цвета кожи человека на экране можно было без затруднений угадать цвет фона вокруг.

В случае с SQD-телевизорами перекрёстных цветовых искажений объективно не было. Кроме того, у них более высокая контрастность из-за большего числа зон затемнения: у TCL X11L, по разным данным, от 14 400 до 20 000 зон затемнения, а у панели RGB LED — только 8000. Это легко объяснить: в последнем случае каждая зона должна вмещать три светодиода, а в первом достаточно всего одного, что даёт более высокий контроль контрастности. Впрочем, если бы рядом с панелью RGB LED не стоял SQD-телевизор, эффект перекрёстных цветовых искажений не выглядел бы настолько же очевидным. Это ещё совсем молодая технология, и в перспективе может найтись хотя бы смягчающее данный эффект решение. Но в реалиях 2026 года у технологии SQD отмечается явное преимущество.