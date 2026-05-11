Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: заполняющий пустоту

Huawei уверенно заняла первое место на российском рынке по продажам планшетов, да и на мировом она не так далека от лидерства, но гнуть свою стандартную линию, просто обновляя привычный парк моделей, компания не собирается — и постоянно выдумывает что-то новое. От матовых экранов PaperMatte (которые становятся уже базой, обычные глянцевые версии выходят из оборота) до новых форматов. И как раз самым ярким примером последнего и стал HUAWEI MatePad Mini.

Вся его суть отражена в названии — это действительно мини-планшет. В современном гигантоманском изводе, конечно. MatePad Mini получил экран диагональю 8,8 дюйма. Напомню, что первый iPad, запустивший, по сути, эру «планшетных ПК» (как это часто бывает с Apple, дающей импульс для целой индустрии) нес в себе экран диагональю 11 дюймов — да и сегодня этот размер экрана считается нормальным для планшета. И тем не менее, MatePad Mini с его экраном, диагональ которого меньше лишь на 1,2 дюйма, воспринимается малюткой. И дело не только в восприятии, он и правда легче обычного среднего планшета в среднем в полтора-два раза и значительно меньше. Настолько меньше, что можно представить себе карман (ну хотя бы на брюках карго), в который он может поместиться.

И, что еще важно, компактный в данном случае не означает «пролетарский». Это далеко не самый дешевый планшет в семействе HUAWEI MatePad – по характеристикам, исполнению и общему позиционированию это, наоборот, скорее премиальный гаджет. Просто с особыми сценариями использования, к которым не относится, к примеру, типичная для сегодняшнего планшета попытка подменить ноутбук. Тем любопытнее будет знакомство с этим гибридом — не инженерно, но концептуально.

Huawei MatePad Mini Дисплей 8,8 дюйма, OLED,

2560 × 1600 точек, 343 ppi, 120 Гц; антибликовое покрытие PaperMatte Защитное стекло Нет данных Процессор [По неофициальной информации] Hisilicon Kirin 9010: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,19 ГГц, 4 × Taishan Mid, частота до 2,18 ГГц, 3 × ARM Cortex-A510, частота 1,4 ГГц) Графический контроллер [По неофициальной информации] Maleoon 910 Оперативная память 8/12 Гбайт Флэш-память 256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Разъемы USB Type-C SIM-карты Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 5.2 NFC Нет Навигация GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, в клавише питания Основная камера 50 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 автофокус в главном модуле Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус Питание Несъемный аккумулятор: 24,32 Вт·ч (6400 мА·ч, 3,8 В) Размер 198,6 × 127,3 × 5,2 мм Масса 260 граммов Защита корпуса Нет Операционная система HarmonyOS 4.3.0 Актуальная цена От 470 евро

⇡#Дизайн и аксессуары

Обычно мы размышляем о дизайне того или иного устройства самостоятельно, так сказать «какое оно есть», но о HUAWEI MatePad Mini почти невозможно говорить в отрыве от его ключевого аксессуара — сложносоставного чехла.

Сам по себе планшет весьма впечатляет тонкостью и изящностью. Он оформлен пластиком, замаскированным под металл и матовое стекло, но при этом не ощущается дешево. Маскировочная шалость, безусловно, удалась. При этом пластик выбран именно для облегчения конструкции, которая в целом весьма прочна: в шасси используется и алюминиевый, и магниевый сплавы, и сталь, и титан. А лицевая поверхность, конечно же, прикрыта закаленным стеклом — в данном случае с покрытием PaperMatte.

Из внешних отличительных черт устройства стоит сказать о тонких рамках вокруг экрана, в которые не удалось вписать фронтальную камеру — она размещается в углу рабочей поверхности, что, несомненно, можно отнести к недостаткам планшета, но такова уж плата за компактность. Планшет весит 255 граммов в традиционной версии и 260 граммов в версии PaperMatte. Толщина корпуса составляет 5,1 мм — аномально мало для устройства подобного формата. Похожие цифры мы видели на больших планшетах (той же серии MatePad Pro, к примеру), но там как раз есть куда больше места в корпусе для размещения всей начинки, минимально используя толщину. Здесь это ощущается как маленькое инженерное чудо.

Такой же платой выглядит и по-смартфонному сильно выступающий над спинкой блок камер (да, их тут несколько), но эта особенность как раз скрадывается комплектным чехлом — неотъемлемой частью HUAWEI MatePad Mini, без которого пользоваться планшетом, по сути, бессмысленно.

Чехол состоит из двух частей — пластикового кожуха со встроенным магнитом, в который планшет вставляется и, собственно, чехла-книжки, который примагничивается к этому самому кожуху. На чехле, выполненном из искусственной кожи, предусмотрен, опять же, магнитный язычок-«замочек» и есть крепление для стилуса. Предусмотрено размещение планшета в классическом формате (плашмя), так и на подставке, в которую может превращаться эта «книжка».

Благодаря чехлу выступающая камера совсем не играет роли, а материалы, из которых сделан корпус MatePad Mini, попросту не видны — зато остается легкость и компактность. В чехле планшет смотрится благообразно и эффектно, уровень исполнения высочайший. Чехол предусматривает использование его в том числе и как подставки.

Стоит сказать, что клавиатура в комплект не входит и вообще для MatePad Mini не предусмотрена — то есть на свой вкус вы можете подключить какую-нибудь физическую Bluetooth-клавиатуру, но глобально такой способ использования устройства не предполагается.

Компоновка функциональных элементов на MatePad Mini представляет собой нечто среднее между классическим планшетом (клавиши питания и регулировки громкости расположены на соседних гранях) и смартфоном (динамика тут только два, и для них предусмотрены совсем небольшие прорези). Мини-джека нет.

Цветовых исполнений пять: белое, зеленое, черное, фиолетовое и красное. В России будет, конечно, меньше. У нас на тесте побывал зеленый MatePad Mini, хотя многое зависит от освещения, конечно — на некоторых фотографиях в этом обзоре он может показаться серым, хотя в основном планшет отчетливо мятного оттенка.

Помимо комплектного и обязательного чехла, из аксессуаров HUAWEI MatePad Mini «дружит» с перьями HUAWEI M-Pencil, в том числе и с самым технологичным M-Pencil Pro. C ним мы впервые познакомились при тестировании планшета HUAWEI MatePad 12 X (2025). Этот стилус распознает 16 384 уровня давления и несет в себе интеллектуальную клавишу, с помощью которой можно как получить доступ к помощнику Huawei Celia (впрочем, для России это не актуально), так и быстро запускать отдельные приложения (выбирая их в настройках по усмотрению). Также можно отдавать команды сжатием корпуса стилуса – к примеру, переключать форму кисти или палитру в приложении для рисования или записок. Корпус пера чувствителен к углу наклона и повороту.

HUAWEI MatePad Mini работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.3, уже знакомую по прошлым планшетам компании. Впрочем, кое-что в ней все же изменилось.

Интерфейс операционной системы HarmonyOS 5.1

Что смартфонная EMUI, что планшетная HarmonyOS застыли в своем развитии некоторое время назад, и меняются из поколения в поколение совсем минимально — это характерно для смартфонов и планшетов HUAWEI, предназначенных для глобального рынка. Напомню, что, несмотря на название, это не проприетарная ОС как китайская HarmonyOS Next, а продвинутая оболочка для открытой версии Android без сервисов Google. Само собой, с сохраненной возможностью установить весь необходимый софт — как через доступные магазины (базовый AppGallery и опциональные, вроде Rustore), так и при помощи apk-файлов и специальной среды Gbox, в которой работают гугловские приложение и даже есть Play Market.

Вся привычная специфика сохранена: режим «Суперустройство», позволяющий удобно управлять экосистемой с планшета; поисковик Petal Search, ищущий приложения, не представленные в фирменном магазине; функция «Мультискрин», позволяющая использовать планшет как дополнительный монитор для компьютера; крайний левый экран Today с довольно специфической подборкой новостей (на базе либо системы «Пульс Mail», либо СМИ2) и панелью быстрого доступа к определенным функциям на выбор. Система получила «планшетный» интерфейс: крупная закрепленная панель избранных приложений на рабочем столе, приспособленное под планшетный формат экрана отображение ключевых системных утилит, многооконность (и функция App Multiplier, благодаря которой часть приложений выводятся в формате пары колонок).

Из важных предустановленных программ отмечаем GoPaint – не раз уже получавшая наши (и не только наши) хвалебные отзывы программа для рисования, приложение «Блокнот» с изобилием опций рукописного ввода, офисное приложение WPS Office, которое ничем не отличается от десктопной версии. Встроенные ИИ-возможности традиционно для Huawei небольшие, зато с локальным ИИ-помощником, «Алисой» от «Яндекса». «Алиса» активируется по нажатию клавиши питания и в целом неплохо интегрирована в систему.

В памяти система занимает 11,7 Гбайт – и вот это то самое отличие ОС на MatePad Mini от того, что мы видели ранее. В прошлый раз мы фиксировали почти в два раза больший «вес».

Для идентификации пользователя используется как распознавание лица, так и сканер отпечатков, вмонтированный в клавишу питания. Сенсор емкостный, но сканер здесь реализован неудачно — ему то ли не хватаетчувствительности (что едва ли), то ли площади покрытия. Но отпечаток записывается очень долго, а распознается затем с большим процентом брака. Идентификация лица работает куда более стабильно.

⇡#Дисплей и звук

HUAWEI MatePad Mini получил элитарный экран в сравнении с большинством других планшетов серии (да и в целом большинством планшетов на рынке). Тут стоит OLED-панель диагональю 8,8 дюйма и разрешением 2560 × 1600 точек. Плотность пикселей составляет 343 ppi. Формат экрана – 16:10. Чуть более квадратная панель, чем на многих планшетах, придерживающихся формата 3:2, и тем более на смартфонах (где обычно мы видим экраны форматом 19:9 или 20:9), но дискомфорта это не вызывает.

Элитарность же заключена как в типе панели (OLED на планшетах редкость, встречаемая только на самых дорогих устройствах), так и в высоком разрешении — картинка гладкая, превосходно детализированная. Если мерить разрешение «ретинами», то их тут примерно полторы. Вдобавок в дисплее используется быстрая матрица – частота обновления достигает 120 Гц. На «геймерские» значения MatePad Mini не замахивается, но 120 Гц выдерживаются вполне как в базовых приложениях, так и в части игр.

На том HUAWEI MatePad Mini, что попал к нам на тест, также применено покрытие PaperMatte второго поколения, делающее экран устойчивым к бликам и более «шершавым» на ощупь, что придется по вкусу художникам и дизайнерами — рисовать на подобной панели куда более приятно, чем на обычной глянцевой. При этом вариант MatePad Mini со стандартным экраном все еще существует, полностью на PaperMatte свои планшеты Huawei пока не пересадила — по крайней мере, не все.

Замеренный уровень пиковой яркости (при искусственном свете ламп накаливания) составил 613 кд/м2. С учетом того, что это планшет, и с учетом того, что тут стоит OLED-экран, для которого формальные цифры пиковой яркости не так важны — результат просто превосходный. Редкий случай, когда планшетом можно с полным комфортом пользоваться на улице.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами), отрегулировать разрешение, масштаб, размер шрифтов, установить темный или светлый режим (в том числе выбрав расписание — и в случае с OLED-экраном это будет иметь не только декоративный смысл). Можно и поменять цветопередачу – есть выбор между двумя профилями («обычным» и «ярким») и возможность выставить необходимую именно вам цветовую температуру. Также доступен традиционный для планшетов режим «Естественные тона», когда экран выбирает цветовую температуру и настройки цветопередачи в зависимости от внешнего освещения. Я измерил цветопередачу в двух предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию дисплей HUAWEI MatePad Mini работает в обычном режиме цветопередачи. Цветовое пространство в нем соответствует стандарту sRGB. Гамма в норме – средний уровень составляет 2,18 при корректных кривых. Цветовая температура приближена к эталонному значению (на уровне 6 500-6 800 К). Среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 0,99 при том, что эталоном считается все, что ниже значения 2,00.

В ярком режиме цветовой охват расширяется до стандарта DCI-P3. Гамма повышается до уровня 2,24, что тоже соответствует норме. Цветовая температура поднимается до уровня 7 000-7 300 К. Среднее отклонение по расширенной палитре Color Checker составляет 3,35. Экран настроен очень хорошо, особенно если не переключаться с обычного режима, в котором цветопередача и вовсе идеальна.

На планшете установлено два динамика, поддерживается фирменная технология настройки HUAWEI Histen. Есть стереофония, но в целом звук совсем не выдающийся. С одной стороны, это ожидаемо для компактного и очень тонкого устройства, с другой — от планшета ждешь всегда большего. Аналогового разъема для наушников нет, при беспроводной передаче данных по Bluetooth (здесь — версии 5.2) поддерживаются профили высокого разрешения LDAC и L2HC.

Huawei, как обычно, скрывает аппаратную платформу, установленную в своих устройствах, и HUAWEI MatePad Mini исключением не стал. Но, как обычно, выяснить, что там «под капотом», несложно — есть информация и в интернете, и специальный софт помогает.

Просто сделаем поправку, что все изложенное далее — по сугубо неофициальной информации. В MatePad Mini используется платформа Kirin 9010, флагманское решение, актуальное в старших смартфонах двухлетней давности (поколения HUAWEI Mate 60 и HUAWEI Pura 70). Для планшета верхнего среднего класса это более чем уместный чипсет и сегодня. Он состоит из восьми ядер: одного Taishan Big частотой 2,19 ГГц (это многопоточное ядро, единственное здесь), четырех Taishan Mid частотой 2,0 ГГц и четырех Cortex-A510 частотой 1,4 ГГц. За графику отвечает ускоритель Maleoon 910. Платформа выполнена по 7-нанометровому техпроцессу SMIC. Основные инструкции поддерживаются, но, к примеру, API Vulkan тут лишь версии 1.0, а аппаратного ускорения трассировки лучей нет.

Если флагманские смартфоны HUAWEI в сравнении с конкурентами откровенно проигрывают в производительности из-за отсутствия доступа к некоторых самым современным технологиям процессоростроения, то планшеты оказываются как минимум близко к своим соседям по продуктовой линейке — здесь требования к мощи, как правило пониже, и платформы HUAWEI уже «попадают в струю». Не могу назвать производительность MatePad Mini выдающейся, но она достаточна. Планшет работает очень быстро, на нем спокойно запускаются современные игры с нормальной кадровой частотой, а уж с мультимедийными задачами, на которые он рассчитан в наибольшей степени, справляется и вовсе играючи.

Результаты синтетических тестов HUAWEI MatePad Mini

Троттлинг аппаратной платформы отсутствует — ресурсные тесты не выявили понижения тактовых частот под нагрузкой. Нагрев также минимален — выше 36°C планшет не раскочегаривается, что удивительно с учетом его компактности и, соответственно, плотности расположенных в корпусе элементов.

HUAWEI MatePad Mini получил 8 или 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5x и накопитель объемом 256 Гбайт (его стандарт не уточняется – судя по скорости, это, как и прежде, UFS 3.1) без возможности расширения за счет карты памяти (а вот оперативную память можно добавить, забрав чуть-чуть у накопителя). Беспроводные соединения: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/6/7), Bluetooth 5.2. Модуля сотовой связи нет, как и NFC, а вот навигационная подсистема имеется. NFC тоже, соответственно, отсутствует. У нас на тесте побывал планшет в версии 12+256 Гбайт.

Обычно на планшеты устанавливают камеры по откровенно остаточному принципу — никто больше не снимает на планшеты всерьез, камеры здесь нужны по большей части для видеозвонков. Но HUAWEI MatePad Mini в этом отношении — исключение. То ли формат продиктовал такое отношение — все же представить себя снимающим на такой вот здоровенный гигасмартфон легче, чем на 11-дюймовый традиционный планшет. То ли, что куда более вероятно, желание подчеркнуть статус устройства, добавить характеристикам лоска.

Как бы то ни было, тыльная камера HUAWEI MatePad Mini получила сразу два модуля: на 50 мегапикселей с автофокусной оптикой светосилой ƒ/1,8, который отвечает за стандартное фокусное расстояние и опции «гибридного зума», и на 8 мегапикселей с неавтофокусной оптикой светосилой ƒ/2,2 — для расширенного угла обзора. А вот вспышки нет вовсе — обязательный элемент любой системы камер на почти любых устройствах здесь выброшен за борт.

Интерфейс камеры типичный для устройств на EMUI/HarmonyOS – с планшетным «воздухом» между значками и более крупными размерами этих самых значков. Но на MatePad Mini привычная и отточенная, казалось бы, схема дала сбой: приложение камеры путается в ориентации устройства. Так странно скриншоты, приведенные выше, выглядят неспроста, это не моя ошибка. Я делал их на устройстве, ориентированном горизонтально, но не все значки «перевернулись» для соответствия этому формату, а в память скриншоты записались как сделанные с вертикальной ориентацией.

Примеры съемки на тыльную камеру HUAWEI MatePad Mini IMG_20260509_142802.jpg Смотреть все изображения (19) IMG_20260509_142759.jpg IMG_20260509_142745.jpg IMG_20260509_142744.jpg IMG_20260509_142741.jpg IMG_20260509_142738.jpg IMG_20260509_142735.jpg IMG_20260509_142733.jpg IMG_20260509_142731.jpg IMG_20260506_162751.jpg IMG_20260506_162749.jpg IMG_20260506_162747.jpg IMG_20260506_162742.jpg IMG_20260506_162740.jpg IMG_20260506_162737.jpg IMG_20260506_162734.jpg IMG_20260506_162731.jpg IMG_20260506_162729.jpg IMG_20260506_162726.jpg Смотреть все

изображения (19)

Благодаря использованию Quad Bayer-модуля, на HUAWEI MatePad Mini доступно не два базовых фокусных расстояния, а больше. То есть в приложении камеры отображаются сразу пять вариантов съемки — от расширенного угла до 10-кратного зума. Полноценно рабочими могу назвать три — помимо доступных от размещенных здесь камер это также двукратный «гибридный» зум, он реализован очень неплохо, потери в качестве относительно стандартного фокусного расстояния не слишком велики. Да и в целом снимает MatePad Mini прилично — не совсем понятно, насколько это вообще необходимо. Но недешевому планшету — нормальные камеры. Они тут есть.

Запись видео возможна с разрешением вплоть до 4К с частотой до 30 кадров в секунду или в Full HD с частотой до 60 кадров в секунду.

Примечательны тут не только тыльные камеры, но и камера фронтальная: с 32-мегапиксельным сенсором и неавтофокусной оптикой со светосилой ƒ/2,4. Есть ретушь и опция с искусственным размытием заднего плана. Впрочем, высокое разрешение в данном случае не означает автоматически высокого качество картинки — если при хорошем освещении фотографии получаются неплохими, то при слабом освещении камера откровенно теряется. Добавлю, что несмотря на высокое, опять же, разрешение снимать с дополнительными фокусными расстояниями нельзя, кроп не применяется. А запись видео возможна только с разрешением Full HD с частотой до 30 кадров в секунду. Для видеозвонков хватит, хотя даже в таком сценарии применения хотелось бы чуть большего.

В HUAWEI MatePad Mini установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 24,32 Вт·ч (6400 мА·ч, 3,8 В). В сочетании с экраном на органических светодиодах и неплохо оптимизированной аппаратной платформой это дает планшету приличную автономность.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi планшет продержался более 12 часов — очень прилично для планшета, хватит даже на самый долгий перелет (ну, почти).

В комплекте идет зарядное устройство HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт — с его помощью зарядить планшет полностью можно немногим более, чем за час, для планшета показатель просто превосходный.

Компактные планшеты, которые казались уже фактически вымершими, получили неожиданно мощное подкрепление в лице HUAWEI MatePad Mini. Да, это недешевый гаджет и, с учетом небольших габаритов, может показаться, что неоправданно недешевый. Но на этом, пожалуй, спорные моменты заканчиваются.

Очень тонкий и легкий корпус — да, мы говорим о компактном планшете, но все же тут экран диагональю 8,8 дюйма, это не какой-нибудь там «фаблет», а вес устройства составляет 260 граммов. Это меньше, чем у HUAWEI Pura 80 Ultra, например! Просто шикарный чехол — очень красивый и качественно выполненный, магнитный замок-язычок и вовсе вызывает ASMR-эффект. Очень яркий и превосходно (наконец-то!) настроенный дисплей почти без рамок (но да, с фронтальной камерой, вторгающейся в поверхность) и с покрытием PaperMatte. Прекрасная автономность в сочетании с быстрой зарядкой. Даже камеры хороши, хотя фронталка, если честно могла бы и снимать видео в 4К (а столь крутые тыльные камеры на планшете попросту не нужны).

Да, область применения HUAWEI MatePad Mini ограничивается использованием его в качестве мультимедийного устройства — для замены ноутбука он не годится, в качестве графического планшета — получше, но максимум для скетчей на скорую руку. Но, во-первых, для скетчей на скорую руку он подходит как раз-таки идеально, во-вторых, как планшет «в дорогу» он тоже выглядит просто-таки идеальным выбором. Не предельный универсализм, но пустующую нишу он заполняет превосходно.