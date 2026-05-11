Ключевые характеристики геймерского смартфона RedMagic 11S Pro раскрылись до анонса

Бренд RedMagic раскрыл несколько ключевых особенностей своего нового игрового смартфона, который будет официально представлен 18 мая. Благодаря этому потенциальные покупатели уже сейчас могут оценить внешний облик RedMagic 11S Pro.

Визуально новинка напоминает уже представленный RedMagic 11 Pro: полупрозрачный дизайн корпуса, основная камера, расположенная на одном уровне с корпусом, а также активный вентилятор и система жидкостного охлаждения AquaCore, для которой на тыльной стороне корпуса предусмотрено заметное углубление в виде круга.

В дополнение к этому RedMagic подтвердила, что аппаратной основой смартфона стала кастомная версия производительного восьмиядерного микропроцессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Это обычный вариант Snapdragon 8 Elite Gen 5, но с основным ядром, работающим на частоте 4,74 ГГц (в стандартной версии это ядро работает на частоте до 4,61 ГГц). Данный микропроцессор фактически соответствует версии Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая используется в смартфонах Samsung Galaxy S26.

Ожидается, что RedMagic 11S Pro получит 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой разрешения Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. Источником питания должна стать батарея ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт. Устройство будет доступно в сером и чёрном цветовых вариантах корпуса.

Розничная стоимость RedMagic 11S Pro озвучена не была.