Noctua выпустила чёрный 120-мм вентилятор NF-A12x25 G2 PWM chromax.black за $35

Компания Noctua выпустила чёрную версию 120-мм вентилятора NF-A12x25 G2 PWM второго поколения в исполнении chromax.black. Новинка предлагает те же характеристики, что и оригинальная бежево-коричневая версия, выпущенная ранее. Размеры вентилятора составляют 120 × 25 мм.

Вентиляторы NF-A12x25 G2 PWM предназначены для использования в качестве корпусных, с радиаторами процессорных кулеров или СЖО. Noctua заявляет, что версия G2 оснащена крыльчаткой с прогрессивным изгибом, центробежным турбулизатором и имеет зазор между лопастями и рамой в 0,5 мм. Крыльчатка изготовлена из жидкокристаллического полимера Sterrox.

Вентилятор NF-A12x25 G2 PWM chromax.black использует 4-контактное PWM-подключение с автоматической регулировкой скорости до 1800 об/мин. В комплект поставки вентилятора включён переходник, позволяющий снизить максимальную скорость работы до 1500 об/мин.

Noctua также выпустила комплект NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black. Он включает два вентилятора с небольшим смещением скорости вращения примерно на 50 об/мин. Компания утверждает, что это помогает снизить частоту пульсаций при работе двух вентиляторов рядом или в конфигурации push-pull.

Комплект из двух вентиляторов рассчитан на использование с радиаторами СЖО типоразмера 240 и 360 мм, а также предназначен для конфигураций с множеством 120-мм вентиляторов, расположенных рядом друг с другом. Производитель указывает на использование в составе вентиляторов самостабилизирующихся гидродинамических подшипников и заявляет ресурс в 150 тыс. часов до отказа. На вентиляторы предоставляется шестилетняя гарантия производителя.

Стоимость одного вентилятора NF-A12x25 G2 PWM chromax.black составляет $34,90 или €34,90. Комплект NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black из двух вентиляторов оценён в $64,90 или €64,90.