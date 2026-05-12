Ebay отмела «недостоверное и непривлекательное» предложение GameStop о поглощении за $56 млрд

Руководство торговой площадки eBay отклонило предложение американской розничной сети GameStop о поглощении за $56 млрд. Причиной отказа послужили опасения по поводу операционных рисков и схемы финансирования сделки. Совет директоров eBay направил гендиректору GameStop Райану Коэну (Ryan Cohen) письмо, в котором отметил, что «Ваше предложение не является ни заслуживающим доверия, ни привлекательным».

«Мы учли такие факторы как:

  1. перспективы eBay как самостоятельной компании;
  2. неопределённость в отношении вашего предложения о финансировании;
  3. влияние вашего предложения на долгосрочный рост и прибыльность eBay;
  4. уровень задолженности и структуру управления объединённой компании;
  5. последствия этих факторов для оценки;
  6. корпоративное управление и стимулы для руководства GameStop.

EBay — сильный, устойчивый бизнес, который за последние несколько лет добился значительных результатов. Мы уточнили нашу стратегическую направленность, усилили управление, повысили качество нашей торговой площадки и работы для продавцов; а также постоянно возвращали капитал акционерам. При наличии уникальной мировой торговой площадки и чёткой стратегии совет директоров eBay уверен, что компания под руководством текущей команды управленцев располагает всеми возможностями для дальнейшего обеспечения устойчивого роста, дисциплинированного исполнения и обеспечения долгосрочной ценности для наших акционеров», — говорится в письме.

Выдвинув предложение о поглощении, GameStop сообщила, что привлекла до $20 млрд в виде заёмных средств для осуществления покупки, но не объяснила, откуда возьмёт оставшиеся деньги. Сторона eBay, в свою очередь, подчеркнула, что «не вела переговоров и не обращалась к GameStop», когда получила неожиданное предложение.

